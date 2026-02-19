Арестовавший Галицкую судья ушел в отставку

Судья, отправивший в СИЗО жену бизнесмена Галицкого, где она совершила суицид, подал в отставку, сообщили в СПЧ. Суд постановил, что у него не было достаточных оснований для отправки женщины в изолятор

Алия Галицкая (Фото: Суды общей юрисдикции Московской области)

В отставку подал судья Федор Григорьев, который отправил в СИЗО бывшую супругу инвестора Александра Галицкого Алию Галицкую, покончившую с собой в следственном изоляторе. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем телеграм-канале. Также о решении судьи сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Само решение об аресте 18 февраля было отменено Московским областным судом. Вместе с этим было вынесено частное постановление в отношении судьи Григорьева. Инстанция указала на отсутствие надлежащей мотивировки о заключении Галицкой под стражу.

Суд арестовал Галицкую 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Как считает следствие, эту сумму она требовала в переписках, звонках и при личных встречах угрожала предпринимателю распространением порочащей его информации. На следующий день она покончила с собой в изоляторе Истры и в предсмертной записке обвинила в этом двух своих бывших мужей, в том числе Галицкого.

Бывшие супруги судились из-за совместно нажитого имущества, а также опеки над двумя дочерьми. Они после смерти матери по решению суда остались с отцом.

До этого Галицкая обвиняла экс-мужа в похищении детей. В конце мая прошлого года, несмотря на то что суд оставил дочерей жить с матерью после развода, Галицкий забрал детей из школы. С тех пор они жили с отцом, а мать обращалась в органы опеки России и США (у детей два гражданства). В октябре того же года Пресненский суд Москвы арестовал имущество Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества.

Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка до марта 2022 года. Он вышел из него, после того как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена (бывший председатель совета директоров Альфа-банка) из-за военной операции на Украине.