Дочерей Галицкого оставили с отцом после смерти матери

Пресненский суд Москвы оставил дочерей Галицкого с отцом после смерти матери
Александр Галицкий
Александр Галицкий (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пресненский районный суд Москвы завершил производство по поводу спора Алии и основателя Almaz Capital Partners, экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого о том, с кем останутся дети и с кого взыщут алименты на их содержание. Дети останутся с отцом, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Процесс завершили в связи со смертью Алии Галицкой, она совершила самоубийство в изоляторе временного содержания Истринского района Подмосковья.

Решением суда дочерей Галицкого оставили с отцом. Решение одобрили и сами дети, и органы опеки.

РБК обратился за комментарием к адвокату инвестора Анне Бутыриной.

Суд в Москве рассмотрит жалобу защиты на арест экс-жены Галицкого
Общество
Алия Галицкая

Алия Галицкая и Александр Галицкий развелись в марте 2025 года. У них две дочери, гражданки России и США. Верховный суд Калифорнии постановил, что после развода дети должны проживать с матерью, и Галицкая поселилась с ними в Московской области. Однако в конце мая отец забрал девочек из школы и скрылся.

Галицкая обращалась в американские компетентные органы с сообщением о похищении детей, но реакции не последовало. После этого, как сообщало «РИА Новости», она подала заявление в российские инстанции. Позднее ей удалось увидеть дочерей в Швейцарии, однако, по словам ее адвоката Рубена Маркарьяна, забрать их домой она не смогла, поскольку документы остались у отца.

В октябре того же года Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество Галицкого на сумму 435 млн руб. по иску о разделе совместно нажитого имущества. Рыночная стоимость активов, среди которых квартиры на Патриарших прудах и Сретенке, а также загородный дом, оценивается более чем в 1,2 млрд руб.

Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре, где ожидала отправки в СИЗО. При ней нашли предсмертную записку.

Член СПЧ и журналистка Ева Меркачева сообщила: «Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими)».

