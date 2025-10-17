Суд арестовал квартиры бывшего члена совета директоров Альфа-банка

Рыночная стоимость собственности, включая квартиры на Патриарших и Сретенке и загородный коттедж, может превышать 1,2 млрд руб. Супруги развелись в марте, разбирательство насчет имущества, детей и алиментов продолжается до сих пор

Александр Галицкий (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Иск был подан в августе, в октябре его приняли к производству.

В базе суда значатся две карточки по делам о разделе совместно нажитого имущества между супругами, где истцом выступает Галицкая, а ответчиком — ее бывший муж. Решение по первому делу вступило в силу 1 октября, по второму назначена беседа на 6 ноября.

Галицкий, в свою очередь, подавал к бывшей жене иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, решение вступило в силу 3 июня.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Пресненского суда.

В 435 млн руб. оценивается кадастровая стоимость имущества, рыночная же может превышать 1,2 млрд руб, уточняет агентство. По делу назначена экспертиза, которая установит точную цену. Арестованы в том числе:

квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же;

загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе;

квартира в клубном доме «Тургенев» с местом на парковке в центре Москвы, на Сретенке.

Галицкий входил в состав совета директоров «Альфа-Банка» до марта 2022 года. Он вышел из него после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена (бывший председатель совета директоров Альфа-банка) из-за военной операции на Украине.

Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода Галицкая вместе с детьми жила в Московской области.

Согласно решению Верховного суда Калифорнии, дети должны жить с матерью. Как пишет «РИА Новости», Галицкая обращалась к уполномоченному по правам человека в России, аппарат которого направил в МВД запрос с целью проверить сведения о похищении детей Галицким. Также запросы были направлены в органы опеки и прокуратуру Московской области.

Адвокат Галицкой Рубен Маркарьян говорил, что ей удалось узнать, где находятся дочери, и встретиться с ними в Швейцарии, но она не смогла забрать детей в Россию, поскольку их документы находятся у Галицкого.

Галицкий в исковом заявлении указал, что дети имеют «большую привязанность к отцу». Он просил суд разрешить им жить с ним, а также взыскать с бывшей жены алименты на содержание детей. Бизнесмен заявил, что хочет получать треть дохода Галицкой ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, после этого, до совершеннолетия второй дочери — четверть.