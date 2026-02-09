 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Адвокат Галицкого рассказала, кого его экс-жена обвинила в самоубийстве

Бывшая жена Галицкого, совершившая самоубийство в ИВС, в предсмертной записке упомянула не только своего первого супруга, но и нового мужа, утверждает адвокат инвестора
Фото: Суды общей юрисдикции Московской области
Бывшая жена основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого Алия в предсмертной записке просила винить в своей смерти не только инвестора, но и другого экс-супруга Николая Болгова. Об этом РБК сообщила адвокат Галицкого Анна Бутырина.

Сегодня Галицкого вызвали на опрос в следственный отдел по факту самоубийства Алии Галицкой. Она покончила с собой 8 февраля в изоляторе временного содержания Истры, где ожидала этапирования в СИЗО. 6 февраля Истринский городской суд арестовал ее на два месяца по уголовному делу о вымогательстве $150 млн у Галицкого.

После опроса в следственном отделе Галицкого отпустили. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК (доведение до самоубийства), возбуждено не было. Как утверждает Бутырина, следственный орган установил, что в предсмертной записке Галицкая просила «винить в своей смерти также ее мужа» Николая Болгова, с которым, по словам адвоката, она состояла в браке с 23 августа 2024 года и заключила брачный договор 30 августа того же года.

РБК обратился за комментарием к Николаю Болгову.

Александр Галицкий

О том, что перед смертью Галицкая оставила записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа, ранее рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Имя мужчины она не назвала, уточнив только, что речь идет о «властном и обеспеченном» человеке.

У Алии и Александра Галицких есть две дочери, которые имеют гражданство России и США. После признания их брака недействительным суд в Калифорнии постановил, что дети должны остаться с матерью — вместе они жили в Московской области. Однако в мае, по словам Алии Галицкой, бывший муж забрал дочерей. После этого Галицкая обратилась в правоохранительные органы США с заявлением о похищении детей, однако реакции со стороны американских властей, по ее утверждению, не последовало.

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
При участии
Милена Костерева
Александр Галицкий Следственный комитет предсмертная записка
