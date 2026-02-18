 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Адвокат сообщил об отмене решения суда об аресте Алии Галицкой

Емельянов: суд отменил решение об аресте Галицкой после ее самоубийства
Суд отменил решение нижестоящей инстанции об аресте, указав на «существенные процессуальные нарушения» и недостаточную обоснованность избрания меры пресечения, заявил адвокат. Защита пожалуется в ВККС на принявшего решение судью
Алия Галицкая
Алия Галицкая (Фото: Лия Базикова / VK)

Московский областной суд отменил решение Истринского городского суда об аресте бывшей жены основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого Алии. Об этом РБК сообщил ее адвокат Дмитрий Емельянов.

Алию Галицкую 6 февраля арестовали на два месяца по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Через несколько дней она покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре, где ожидала отправки в СИЗО. При ней нашли предсмертную записку.

По словам адвоката Галицкой, апелляционная инстанция прекратила производство по уголовному делу, а также вынесла частное определение в адрес судьи Федора Григорьева, удовлетворившего ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста.

Судебная коллегия фактически подтвердила доводы защиты о наличии «существенных процессуальных нарушений» и формальном характере судебного контроля при избрании меры пресечения, сказал РБК Емельянов.

Дочерей Галицкого оставили с отцом после смерти матери
Общество
Александр Галицкий

Он отметил, что суд указал на отсутствие надлежащей мотивировки постановления о заключении под стражу, непринятие во внимание аргументов защиты и неоцененную возможность применить в случае с Галицкой более мягкую меру пресечения.

«Вынесение частного определения означает, что допущенные нарушения получили принципиальную правовую оценку и не были признаны допустимыми судебной практикой. Для нас это не вопрос реабилитации позиции защиты, а вопрос ответственности за формальные решения, имеющие крайне тяжелые последствия», — сказал РБК Емельянов.

Он пояснил, что частным определением суд официально фиксирует допущенные нарушения и требует, чтобы по ним была проведена проверка и приняты меры. «Иными словами, суд прямо указал, что решение было принято неправильно и за это должна последовать ответственность», — добавил адвокат.

Как сообщил Емельянов, защита Алии Галицкой намерена обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с жалобой на действия Григорьева.

«По результатам данной проверки квалификационная коллегия принимает решение о дисциплинарных взысканиях вплоть до лишения статуса», — заключил защитник.

РБК направил запрос в Истринский городской суд.

Галицкую 13 февраля похоронили в Оренбургской области, где она родилась. За несколько дней до этого Александра Галицкого вызвали на допрос по делу о самоубийстве его бывшей жены. После допроса его отпустили.

Суд в Москве прекратил производство по делу о том, с кем из родителей останутся общие дети и с кого взыщут алименты на их содержание после развода. Дети останутся с отцом.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Галицкий обжалование ареста
