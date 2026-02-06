Экс-жену инвестора Галицкого арестовали за вымогательство у бывшего мужа

Александр Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка, он вышел из него в 2022 году. Он развелся с супругой Алией в марте 2025 года, после чего экс-жена обвинила его в похищении их дочерей

Бывшую жену экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого, Алию Галицкую, арестовали по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

Как считает следствие, Галицкая требовала $150 млн, в переписках, звонках и на личных встречах угрожала предпринимателю распространением позорящей его информации, а также сведений, которая могла нанести существенный ущерб его правам и интересам.

«Суд избрал Галицкой А.Ж. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 03.04.2026», — сказано в сообщении.

Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка до марта 2022 года. Он вышел из него после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена (бывший председатель совета директоров Альфа-банка) из-за военной операции на Украине.

Алия и Александр Галицкие развелись в марте 2025 года. От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода Верховный суд Калифорнии определил местом проживания детей с матерью, поэтому Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей не последовало. В связи с этим она подала заявление в России, писало «РИА Новости». Позже ей удалось увидеться с дочерьми в Швейцарии, при этом она не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы детей находятся у отца, уточнил ее адвокат Рубен Маркарьян.

В октябре того же года Пресненский суд Москвы арестовал имущество Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшей супругой. При этом рыночная стоимость собственности, включая квартиры на Патриарших и Сретенке и загородный коттедж, может превышать 1,2 млрд руб.