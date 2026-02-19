«Яндекс Go» предупредил о сложностях с такси после снегопада в Москве

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Последствия ночной метели и снегопада в Москве могут увеличить утром в четверг, 19 февраля, время поездок на такси, сообщил Радио РБК представитель сервиса «Яндекс Такси».

По оценке сервиса, средняя продолжительность поездок может вырасти до 30%, а на отдельных маршрутах, особенно при движении из Подмосковья к транспортным узлам, — в два-три раза по сравнению с обычным днем.

В компании отметили, что увеличение времени в пути влияет на стоимость поездки, поскольку тарифы учитывают как расстояние, так и продолжительность маршрута. Дополнительное давление на цены может оказать рост спроса с 7:00 до 9:30 мск, когда увеличивается дефицит свободных автомобилей и временно применяется повышающий коэффициент.

В сервисе рекомендуют по возможности планировать поездки вне часов пик — с 7:00 до 9:30 мск и с 17:00 до 20:00 мск, использовать комбинированные маршруты с общественным транспортом и закладывать дополнительное время в пути, особенно при поездках в аэропорты и на вокзалы.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в столице сильный снегопад, который может привести к формированию самых высоких сугробов с начала зимы.

По его прогнозу, за сутки — с 6:00 мск 19 февраля до 6:00 мск 20 февраля — в столице может выпасть до 20–25 мм осадков, что превышает половину месячной нормы. Высота снежного покрова способна увеличиться до 29–34 см, а по неблагоприятному сценарию — до 80 см. Таким образом, показатели могут превысить рекорд 19 февраля 1966 года, когда в городе зафиксировали 64 см снега.

Причиной ухудшения погоды станет средиземноморский циклон, сформировавшийся над северной частью Адриатического моря и прошедший через Балканы. Сильный снег ожидается также в других регионах Центрального федерального округа, включая Московскую и Владимирскую области.