Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея

По состоянию на 9 утра высота сугробов на основной метеостанции ВДНХ составила 49 см, что на 17 см ниже рекордного значения 2024 года, но при этом на 75% выше дневной снежной нормы. За сутки высота сугробов увеличилась на 6 см.

На метеостанции в Тушино сугробы достигли 54 см, на Балчуге — 58 см.