 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея

Появились фотографии мощного снегопада в Москве
Сюжет
Новости Москвы

На столицу обрушился балканский циклон, принесший с собой очередные мощные снегопады. В Москве задерживают рейсы, стоят в пробках машины, а городские службы работают в интенсивном режиме. Как с утра выглядит город — в фотогалерее РБК
19 февраля на Россию обрушился балканский циклон, принесший усиление ветра и снегопады.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

19 февраля на Россию обрушился балканский циклон, принесший усиление ветра и снегопады.

В столице непогода началась около 6 утра.
Фото: Владимир Андреев / РБК

В столице непогода началась около 6 утра.

Пик непогоды в Москве прогнозируют на период с 9&ndash;10 до 16&ndash;17 часов, после чего снегопад станет менее интенсивным, но будет продолжаться вплоть до утра пятницы.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пик непогоды в Москве прогнозируют на период с 9–10 до 16–17 часов, после чего снегопад станет менее интенсивным, но будет продолжаться вплоть до утра пятницы.

Порывы ветра в Москве составят до 15 м/c, предупредили метеорологи.
Фото: NEWS.ru / Global Look Press

Порывы ветра в Москве составят до 15 м/c, предупредили метеорологи.

По состоянию на 9 утра высота сугробов на основной метеостанции ВДНХ составила 49 см, что на 17 см ниже рекордного значения 2024 года, но при этом на 75% выше дневной снежной нормы. За сутки высота сугробов увеличилась на 6 см. На метеостанции в Тушино сугробы достигли 54 см, на Балчуге &mdash; 58 см.
Фото: Владимир Андреев / РБК

По состоянию на 9 утра высота сугробов на основной метеостанции ВДНХ составила 49 см, что на 17 см ниже рекордного значения 2024 года, но при этом на 75% выше дневной снежной нормы. За сутки высота сугробов увеличилась на 6 см.

На метеостанции в Тушино сугробы достигли 54 см, на Балчуге — 58 см.

В Дептрансе столицы непогоду назвали &laquo;испытанием&raquo; и призвали москвичей отложить поездки на машине и по возможности пользоваться метро.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Дептрансе столицы непогоду назвали «испытанием» и призвали москвичей отложить поездки на машине и по возможности пользоваться метро.

К полудню пробки в Москве достигли 8&ndash;9 баллов, следует из данных &laquo;Яндекс Карт&raquo;.
Фото: NEWS.ru / Global Look Press

К полудню пробки в Москве достигли 8–9 баллов, следует из данных «Яндекс Карт».

Высота сугробов после снегопада обновит абсолютный рекорд 1902 года и превысит 65&nbsp;см, прогнозируют в &laquo;Фобосе&raquo;.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Высота сугробов после снегопада обновит абсолютный рекорд 1902 года и превысит 65 см, прогнозируют в «Фобосе».

Еще больше снега ожидает метеоролог Евгений Тишковец. По его данным, из-за снегопада высота снежного покрова вырастет на 32 сантиметра и достигнет 75&nbsp;см на метеостанции ВДНХ, 83&nbsp;см на Балчуге, 84&nbsp;см&nbsp;&mdash; в Тушино, и 87&nbsp;&mdash; на станции МГУ.
Фото: Владимир Андреев / РБК

Еще больше снега ожидает метеоролог Евгений Тишковец. По его данным, из-за снегопада высота снежного покрова вырастет на 32 сантиметра и достигнет 75 см на метеостанции ВДНХ, 83 см на Балчуге, 84 см — в Тушино, и 87 — на станции МГУ.

&laquo;Это будут самые большие сугробы с начала зимы, что вдвое выше климатической нормы&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал Тишковец.
Фото: NEWS.ru / Global Look Press

«Это будут самые большие сугробы с начала зимы, что вдвое выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.

19 февраля в столичных аэропортах задержали или отменили десятки рейсов, однако большинство самолетов все-же отправляются несмотря на аномальные погодные условия, рассказали в Росавиации.
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

19 февраля в столичных аэропортах задержали или отменили десятки рейсов, однако большинство самолетов все-же отправляются несмотря на аномальные погодные условия, рассказали в Росавиации.

По данным на 10:40 утра, за сутки успешно вылетели 320 рейсов.
Фото: NEWS.ru / Global Look Press

По данным на 10:40 утра, за сутки успешно вылетели 320 рейсов.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что все городские службы, включая коммунальные и инженерные, задействованы в ликвидации последствий непогоды.&nbsp;
Фото: Владимир Андреев / РБК

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что все городские службы, включая коммунальные и инженерные, задействованы в ликвидации последствий непогоды. 

Мэр&nbsp;также поблагодарил всех, кто &laquo;круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах&raquo;.
Фото: Владимир Андреев / РБК

Мэр также поблагодарил всех, кто «круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах».

Непогода также обрушилась на другие регионы страны. В Причерноморье жителей ожидают снег с дождями, в низовьях Дона и Волги не исключено образование гололедов, предупредили в &laquo;Фобосе&raquo;.
Метель в Казани (Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press)

Непогода также обрушилась на другие регионы страны. В Причерноморье жителей ожидают снег с дождями, в низовьях Дона и Волги не исключено образование гололедов, предупредили в «Фобосе».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа Москва снег снегопад снегопады снегопад в Москве непогода погода в Москве плохая погода Погода
Материалы по теме
В Москве ожидается самый сильный снегопад этой зимы
Общество
«Яндекс Go» предупредил о сложностях с такси после снегопада в Москве
Общество
Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
The Telegraph сообщила о задержании принца Эндрю Политика, 13:07
Контакты военных России и НАТО происходили на высоком уровне Политика, 13:06
Психология продаж: 5 приемов, которые помогут при сделке Образование, 13:01
NYT назвала возможные цели совместного удара США и Израиля по Ирану Политика, 13:01
Главные факты из биографии миллиардера Владимира Потанина 13:00
Стартовали съемки сериала «Трасса 2». Все, что известно о детективе Life, 12:56
Песков сообщил, когда Кремль назовет место нового раунда переговоров Политика, 12:56
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Москва и Киев добились прогресса в определении условий прекращения огня Политика, 12:55
Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:55
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Предложение таунхаусов в Подмосковье сократилось в 5,5 раза за семь лет Недвижимость, 12:53
Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея Город, 12:52 
Массовое отравление депутатов Верховной рады было вызвано норовирусом Общество, 12:52
В правительстве Подмосковья назвали условие эвакуации авто на фоне метели Общество, 12:47