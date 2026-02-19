Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея
На столицу обрушился балканский циклон, принесший с собой очередные мощные снегопады. В Москве задерживают рейсы, стоят в пробках машины, а городские службы работают в интенсивном режиме. Как с утра выглядит город — в фотогалерее РБК
19 февраля на Россию обрушился балканский циклон, принесший усиление ветра и снегопады.
В столице непогода началась около 6 утра.
Пик непогоды в Москве прогнозируют на период с 9–10 до 16–17 часов, после чего снегопад станет менее интенсивным, но будет продолжаться вплоть до утра пятницы.
Порывы ветра в Москве составят до 15 м/c, предупредили метеорологи.
По состоянию на 9 утра высота сугробов на основной метеостанции ВДНХ составила 49 см, что на 17 см ниже рекордного значения 2024 года, но при этом на 75% выше дневной снежной нормы. За сутки высота сугробов увеличилась на 6 см.
На метеостанции в Тушино сугробы достигли 54 см, на Балчуге — 58 см.
В Дептрансе столицы непогоду назвали «испытанием» и призвали москвичей отложить поездки на машине и по возможности пользоваться метро.
К полудню пробки в Москве достигли 8–9 баллов, следует из данных «Яндекс Карт».
Высота сугробов после снегопада обновит абсолютный рекорд 1902 года и превысит 65 см, прогнозируют в «Фобосе».
Еще больше снега ожидает метеоролог Евгений Тишковец. По его данным, из-за снегопада высота снежного покрова вырастет на 32 сантиметра и достигнет 75 см на метеостанции ВДНХ, 83 см на Балчуге, 84 см — в Тушино, и 87 — на станции МГУ.
«Это будут самые большие сугробы с начала зимы, что вдвое выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.
19 февраля в столичных аэропортах задержали или отменили десятки рейсов, однако большинство самолетов все-же отправляются несмотря на аномальные погодные условия, рассказали в Росавиации.
По данным на 10:40 утра, за сутки успешно вылетели 320 рейсов.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что все городские службы, включая коммунальные и инженерные, задействованы в ликвидации последствий непогоды.
Мэр также поблагодарил всех, кто «круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах».
Непогода также обрушилась на другие регионы страны. В Причерноморье жителей ожидают снег с дождями, в низовьях Дона и Волги не исключено образование гололедов, предупредили в «Фобосе».
