Общество⁠,
0

Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне сильного снегопада

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

На дорогах Москвы образовались пробки в семь-восемь баллов, следует из данных «Яндекс.Карты».

Столичный дептранс оценил пробки в Москве в семь баллов, уточнив, что средняя скорость движения в городе на 11:04 мск составляет 25 км/ч. «В городе продолжается сильный снегопад», — пояснили в дептрансе.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на одном из участков МКАДа буксируют фуры. На кадрах видно, как фуры стоят на заснеженной проезжей части и не могут сдвинуться с места.

Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей 19 февраля о необходимости быть «предельно внимательными» на дорогах. В ГАИ порекомендовали отказаться от личного автомобиля в пользу метро.

В последние дни Москву накрыли снегопады. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 19 февраля в столице ожидается сильнейший снегопад этой зимы — за сутки выпадет 23–28 мм осадков при месячной норме 44 мм.

Несколькими днями ранее, 16 февраля, пробки в Москве достигли 10 баллов также на фоне метели.

