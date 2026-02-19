 Перейти к основному контенту
0

Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве

Синоптик Сафонов: снегопад в Московском регионе продлится до вечера пятницы
Сюжет
Радио РБК
Фото: Владимир Андреев / РБК
Фото: Владимир Андреев / РБК

Снегопад в Московском регионе продлится до вечера пятницы 20 февраля, причем чем южнее, тем сильнее будут осадки, сообщил в эфире Радио РБК синоптик Алексей Сафонов, обозреватель проекта Meteoweb. В столице будут сохраняться сильный ветер, снежные заносы и низкая видимость.

«Снежные заносы, ветер до 18 метров в секунду, перепад атмосферного давления на 13 мм. Максимальная интенсивность осадков будет достигать таких величин, что видимость будет падать до 150–200 м. Снег будет идти с переменной интенсивностью до вечера пятницы», — рассказал он.

Отмены рейсов, пробки, сугробы: последствия снегопада в Москве
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По словам синоптика, в районе Воронежа температура воздуха опустится до минус 10–15 градусов. При этом на севере региона ожидается минус 10–12 градусов, а местами и до минус 23 градусов.

В Москве и Подмосковье с ночи 19 февраля продолжается сильный снегопад, который привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Гидрометцентр ранее объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе. По данным ведомства, в течение суток на территории Москвы и области ожидаются сильный, местами очень сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы на дорогах. Снег будет сопровождаться сильными порывами ветра — до 17 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец утром 19 февраля рассказал, что морозы в Центральной России ослабнут и в этом сезоне больше не вернутся. По его словам, из-за обильного снегопада в Москве высота снежного покрова достигнет 75 см на ВДНХ, на Балчуге — 83 см, а в МГУ — 87 см. Эти сугробы окажутся самыми высокими с начала зимы и будут вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 см.

 

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Наталья Асеева, Анна Маргулис
Погода снегопад в Москве снегопад метель циклон
