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ВОЗ предупредила об отсутствии эффективного способа лечения коронавируса

Пока нет препарата, который способен эффективно лечить вирусную инфекцию, однако большинству пациентов, получивших должный уход, ничто не угрожает. По мнению ученых, к моменту создания вакцины вспышка болезни может затухнуть сама
Фото: Tyrone Siu / Reuters

На сегодняшний день не существует известных эффективных терапевтических методов лечения коронавируса нового типа 2019-nCoV, вспышка которого в Китае привела к смерти более 400 человек. Об этом, как передает Reuters, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич.

Так в организации отреагировали на появление в СМИ сообщений об открытии лекарств от новой пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. О подобных исследованиях заявляли ученые в США и Китае. «ВОЗ рекомендует проводить все исследования для проверки эффективности и безопасности предлагаемых препаратов», — сказал Ясаревич.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майк Райан также подтвердил, что «проверенных эффективных терапевтических средств» против нового коронавируса пока нет. Он пояснил, что заболевшим может помочь должный уход, который включает в себя помощь с дыханием. По словам Райана, даже находящиеся в тяжелом состоянии пациенты выживут в том случае, если получат своевременную помощь.

Ранее профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шэтток рассказал британскому телеканалу Sky News, что его команде удалось достичь «значительного прорыва» в поиске вакцины от коронавируса нового типа, сократив требуемое на это время. По его словам, тестирование препарата на животных начнется уже на следующей неделе, а в случае успеха и дополнительного финансирования вакцину можно будет испытывать на людях уже этим летом.

Шэтток отмечал, что вспышка нового коронавируса к этому времени уже может затухнуть сама, однако препарат сможет помочь в случае возникновения новой эпидемии.

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмени. Фоторепортаж
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Накануне в правительстве Великобритании сообщили The Daily Telegraph и BBC News, что пожертвуют более £20 млн (примерно $26,5 млн) на разработку новой вакцины против коронавируса и других инфекций. Средства будут использоваться Коалицией по эпидемиологическим инновациям (CEPI). По данным CEPI, организация планирует перейти к этапу клинических испытаний новых разработок через 16 недель.

Агентство Reuters также сообщало со ссылкой на китайское телевидение, что исследовательская группа университета провинции Чжэцзян в Китае нашла эффективный препарат для лечения людей с новым коронавирусом 2019-nCoV. Представитель американского производителя лекарств Gilead заявил, что компания начала клинические испытания пациентов в Китае, зараженных новым коронавирусом, с использованием экспериментального препарата под названием «Ремдесивир», но подчеркнул, что работа на данном этапе носит сугубо исследовательских характер: «Мы делаем это, чтобы узнать, является ли препарат безопасным и эффективным для лечения коронавируса».

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил сегодня, что разработка вакцины от коронавирусной инфекции займет от восьми до десяти месяцев, ранее в ведомстве называли сроки от двух до пяти месяцев. «Вакцина разрабатывается в среднем не менее чем восемь-десять месяцев, это только начальная стадия, без клинических испытаний», — сказал он. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова также говорила, что на сегодняшний день для разработки вакцины невозможно выделить штамм у зараженных коронавирусом в России, поскольку «у них легкая форма» болезни.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря прошлого года, возбудителем стал ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 5 февраля, от заболевания скончались более 490 человек, общее число заразившихся более чем в 20 странах мира превышает 24 тыс. человек. Двое больных зафиксированы в России — в Тюменской области и Забайкальском крае, это граждане Китая. Российские власти эвакуировали всех россиян, находящихся в китайской провинции Хубэй, сейчас они находятся на 14-дневном карантине под Тюменью.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: коронавирус, ВОЗ, вакцина
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