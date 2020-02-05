ВОЗ предупредила об отсутствии эффективного способа лечения коронавируса

Пока нет препарата, который способен эффективно лечить вирусную инфекцию, однако большинству пациентов, получивших должный уход, ничто не угрожает. По мнению ученых, к моменту создания вакцины вспышка болезни может затухнуть сама

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На сегодняшний день не существует известных эффективных терапевтических методов лечения коронавируса нового типа 2019-nCoV, вспышка которого в Китае привела к смерти более 400 человек. Об этом, как передает Reuters, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич.

Так в организации отреагировали на появление в СМИ сообщений об открытии лекарств от новой пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. О подобных исследованиях заявляли ученые в США и Китае. «ВОЗ рекомендует проводить все исследования для проверки эффективности и безопасности предлагаемых препаратов», — сказал Ясаревич.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майк Райан также подтвердил, что «проверенных эффективных терапевтических средств» против нового коронавируса пока нет. Он пояснил, что заболевшим может помочь должный уход, который включает в себя помощь с дыханием. По словам Райана, даже находящиеся в тяжелом состоянии пациенты выживут в том случае, если получат своевременную помощь.

Ранее профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шэтток рассказал британскому телеканалу Sky News, что его команде удалось достичь «значительного прорыва» в поиске вакцины от коронавируса нового типа, сократив требуемое на это время. По его словам, тестирование препарата на животных начнется уже на следующей неделе, а в случае успеха и дополнительного финансирования вакцину можно будет испытывать на людях уже этим летом.

Шэтток отмечал, что вспышка нового коронавируса к этому времени уже может затухнуть сама, однако препарат сможет помочь в случае возникновения новой эпидемии.