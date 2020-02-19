Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова, передает ТАСС.

По ее словам, первые 62 человека отправляются в аэропорт, откуда полетят в Москву. «Дальше мы начинаем по времени вывозить наших гостей к поездам. Сегодня до конца дня все уедут туда, куда пожелают, либо поездом, либо самолетом», — сказала она.

Куликова отметила, что шесть человек из 144 захотели остаться в Тюмени на некоторые время. В связи с этим для них организуют экскурсию по региону, сообщила она. «До конца дня все покинут санаторий», — сказала глава департамента.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отметили, что в первой группе есть граждане Белоруссии, сообщает ТАСС. Они отправятся из Москвы домой.