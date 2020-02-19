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Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова, передает ТАСС.

По ее словам, первые 62 человека отправляются в аэропорт, откуда полетят в Москву. «Дальше мы начинаем по времени вывозить наших гостей к поездам. Сегодня до конца дня все уедут туда, куда пожелают, либо поездом, либо самолетом», — сказала она.

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Куликова отметила, что шесть человек из 144 захотели остаться в Тюмени на некоторые время. В связи с этим для них организуют экскурсию по региону, сообщила она. «До конца дня все покинут санаторий», — сказала глава департамента.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отметили, что в первой группе есть граждане Белоруссии, сообщает ТАСС. Они отправятся из Москвы домой.

Накануне Куликова сообщила, что, согласно результатам итоговых анализов, находившиеся на карантине в Тюмени не заразились новым коронавирусом. Минобороны России доставило в регион 144 человека, среди которых, помимо россиян, были граждане стран СНГ и ЕАЭС. Их поместили на двухнедельный карантин в санаторий «Градостроитель».

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Вспышка заболевания произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, после чего случаи заражения зарегистрировали по всему Китаю, а также в США, Франции, Таиланде, России и других странах. По данным ВОЗ на 18 февраля, число заболевших превысило 73 тыс. человек. Однако в Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщили, что в КНР подтвердили более 74 тыс. случаев заражения, а число погибших достигло 2004 человек.

Теги: Тюменская область, коронавирус, карантин
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