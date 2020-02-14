В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса, сообщает агентство Sina со ссылкой на главного врача больницы «Цзиньиньтань» в Ухане Чжана Динъюй.

В публикации уточняется, что речь идет о переливании зараженным плазмы крови от идущих на поправку доноров. Динъюй пояснил, что в крови выздоравливающих от коронавируса содержится большое количество антител, которые помогают в борьбе с заболеванием.

По информации агентства, такой способ помог спасти уже более 10 больных, которые находились в критическом состоянии.

Согласно последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в Китае составляет почти 45. тыс человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировали почти 60 тыс. случаев заражения.