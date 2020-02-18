Китайский коронавирус. Самое актуальное на 18 февраля
Погибшие и пострадавшие
-
По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 72 436 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 73 433 человек.
-
По данным ВОЗ на 17 февраля, всего были заражены 71 429 человек (из них в материковом Китае — 70 635). За пределами КНР зафиксированы 794 подтвержденных случая заражения.
- Погибли 1873 человека.
Ситуация в России