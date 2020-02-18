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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 18 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 73 тыс. человек. Главное — в материале РБК
Фото: CNSPhoto / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 72 436 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 73 433 человек.

  • По данным ВОЗ на 17 февраля, всего были заражены 71 429 человек (из них в материковом Китае — 70 635). За пределами КНР зафиксированы 794 подтвержденных случая заражения.

  • Погибли 1873 человека.

Ситуация в России

  • Посольство России в Японии сообщило, что россиянка, путешествовавшая на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине, заразилась коронавирусом и будет госпитализирована. Россиян не будут эвакуировать с лайнера до окончания карантина.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • В Москве госпитализировали двух студентов МГУ из Китая, у них повышенная температура и признаки респираторной инфекции. Одну студентку поместили в отдельный бокс.
  • За розыгрыш на тему карантина в Челябинске оштрафовали двух молодых людей. Они разыграли в городском парке сценку с «поимкой» зараженного коронавирусом.

Ситуация в других странах

  • Apple понизила прогноз по квартальной прибыли. В компании заявили, что это связано с двумя факторами: ограничением поставок по всему миру и снижением спроса в Китае.

  • В Китае умер глава крупнейшего госпиталя в городе Ухань, где началась вспышка вируса. Причиной стала вызванная коронавирусом пневмония.

  • Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован на Тайване. Жертвой болезни стал 60-летний мужчина, который за последнее время не выезжал за пределы острова. По последним данным, число заболевших на острове достигло 20 человек.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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