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Треть школьников сообщили о чувстве голода во время учебы

Как показало исследование Delivery Club и Aventica, 62% опрошенных довольны едой в школах. Тем, кто отказывается от обеда в столовых, не нравятся вкус и внешний вид еды. На чувство голода во время учебы пожаловались 31% школьников
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Большинство детей — 89% — едят в школе, свидетельствует опрос сервиса доставки еды Delivery Club и исследовательской компании Aventica. В нем приняли участие более 1245 респондентов в возрасте от 10 до 17 лет, проживающих в городах России, результаты есть в распоряжении РБК.

Как следует из исследования, 51% подростков выбирают организованный обед в школьной столовой. 20% учеников покупают в ней отдельные блюда, еще 20% приносят еду из дома. Ничего не едят во время занятий 11% участников опроса.

В ответ на просьбу оценить организованное питание в столовых 62% респондентов заявили, что довольны едой, которую предлагают повара в школах. Противоположную точку зрения высказали 24% опрошенных, а еще 14% не смогли выразить свою позицию.

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Среди тех, кто отказывается от организованного питания в столовой, большинство школьников (40%) заявили, что им не нравится вкус еды. Еще 30% выразили недовольство ее внешним видом. По данным опроса, чаще всего в столовых организованно питаются дети в возрасте 10-12 лет (70%).

Исследование также показало, что 31% школьников жалуются на то, что испытывают голод во время учебы. Нет такого чувства у 42%, еще 27% не смогли охарактеризовать свои ощущения.

В ходе обращения с посланием к Федеральному собранию в середине января президент Владимир Путин предложил обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. В начале февраля он внес в Госдуму поправки к соответствующему законопроекту, которые подразумевают, что младшеклассники будут получать бесплатные обеды не менее раза в день, а средства на это будут выделены из федерального и регионального бюджетов. 18 февраля нижняя палата приняла закон в окончательном чтении. Как рассказывал глава государства, изначально «все были против» этой инициативы, и шаги по ее реализации дались непросто.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: питание, школьники, Delivery Club
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