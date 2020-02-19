Треть школьников сообщили о чувстве голода во время учебы

Как показало исследование Delivery Club и Aventica, 62% опрошенных довольны едой в школах. Тем, кто отказывается от обеда в столовых, не нравятся вкус и внешний вид еды. На чувство голода во время учебы пожаловались 31% школьников

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Большинство детей — 89% — едят в школе, свидетельствует опрос сервиса доставки еды Delivery Club и исследовательской компании Aventica. В нем приняли участие более 1245 респондентов в возрасте от 10 до 17 лет, проживающих в городах России, результаты есть в распоряжении РБК.

Как следует из исследования, 51% подростков выбирают организованный обед в школьной столовой. 20% учеников покупают в ней отдельные блюда, еще 20% приносят еду из дома. Ничего не едят во время занятий 11% участников опроса.

В ответ на просьбу оценить организованное питание в столовых 62% респондентов заявили, что довольны едой, которую предлагают повара в школах. Противоположную точку зрения высказали 24% опрошенных, а еще 14% не смогли выразить свою позицию.

Среди тех, кто отказывается от организованного питания в столовой, большинство школьников (40%) заявили, что им не нравится вкус еды. Еще 30% выразили недовольство ее внешним видом. По данным опроса, чаще всего в столовых организованно питаются дети в возрасте 10-12 лет (70%).