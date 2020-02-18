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Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании младшеклассников

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном питании в школах для учеников начальных классов. Документ опубликован в законодательной базе парламента.

Как отмечено на сайте Госдумы, учащиеся младших классов будут бесплатно получать горячее питание не менее одного раза в день. Финансирование проекта ляжет на бюджеты всех уровней власти. При этом регионы смогут получать из федеральной казны субсидии на эти цели.

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В первом чтении Госдума одобрила законопроект в октябре. 1 февраля президент Владимир Путин внес в нижнюю палату поправки к законопроекту, ранее предложенные в послании к Федеральному собранию.

Согласно поправкам, бюджетам субъектов могут предоставляться субсидии, а мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного питания должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.  

По словам Путина, его инициатива по бесплатному питанию в школах изначально не нашла одобрения. «Все были против», — заявил он.

Теги: питание, школа, Госдума
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