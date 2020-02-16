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Путин описал идею о бесплатном питании в школах словами «все были против»

По словам президента, шаги по реализации его предложения обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием дались непросто и «все были против». Сейчас соответствующие поправки приняты Госдумой во втором чтении
Фото: АГН «Москва»

Президент Владимир Путин сообщил, что его предложение обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием изначально не встретило одобрения.

«[Шаги по реализации инициативы] дались непросто. Все были против», — заявил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Путин предложил обеспечить бесплатным питанием учеников начальных классов
Политика

Во время послания Федеральному собранию в середине января Путин предложил сделать горячее питание бесплатным для всех учеников с 1 по 4 класс. По словам президента, это необходимо, так как семьи с разных уровнем дохода должны чувствовать себя в равных условиях.

Предполагается, что средства на реализацию новых правил будут направлены из федерального, регионального и местного бюджетов. Путин также поручил, чтобы в школах, которые достаточно оборудованы, ученики начальных классов были обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября 2020 года. Полный переход на новую систему должен завершиться не позднее 1 сентября 2023 года.

Соответствующие поправки были внесены в Госдуму 1 февраля. В середине месяца нижняя палата приняла его в первом чтении. Минпросвещения указывало, что горячее питание в России получают 4 млн учеников начальных классов. При этом экс-компания бизнесмена Евгения Пригожина «Комбинат питания Конкорд», поставщик питания в детские сады и школы Москвы, сообщала, что не намерена поставлять младшеклассникам бесплатное горячее питание, так как «не заинтересована в дальнейшем расширении производственных мощностей».

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Путин, питание
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