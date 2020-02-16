Путин описал идею о бесплатном питании в школах словами «все были против»

По словам президента, шаги по реализации его предложения обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием дались непросто и «все были против». Сейчас соответствующие поправки приняты Госдумой во втором чтении

Фото: АГН «Москва»

Президент Владимир Путин сообщил, что его предложение обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием изначально не встретило одобрения.

«[Шаги по реализации инициативы] дались непросто. Все были против», — заявил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Во время послания Федеральному собранию в середине января Путин предложил сделать горячее питание бесплатным для всех учеников с 1 по 4 класс. По словам президента, это необходимо, так как семьи с разных уровнем дохода должны чувствовать себя в равных условиях.

Предполагается, что средства на реализацию новых правил будут направлены из федерального, регионального и местного бюджетов. Путин также поручил, чтобы в школах, которые достаточно оборудованы, ученики начальных классов были обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября 2020 года. Полный переход на новую систему должен завершиться не позднее 1 сентября 2023 года.