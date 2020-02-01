Путин внес в Госдуму поправки к проекту о горячем питании школьников

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, школьники младших классов будут получать бесплатное горячее питание не менее одного раз в день (в предыдущей версии говорилось об обеспечении «одноразовым горячим питанием, предусматривающим наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка»). Средства для этого должны быть выделены как из федерального бюджета, так и из региональных и местных бюджетов. Кроме того, президент предложил выплачивать регионам субсидии, направленные на софинансирование организаций, которые предоставляют горячее питание.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поправки Путина в профильный комитет по образованию и науке, отмечается в сообщении.

Законопроект о бесплатном горячем питании был одобрен Госдумой в первом чтении в октябре. 15 января во время послания Федеральному собранию Путин выступил с инициативой ускорить переход на бесплатное школьное питание и начать его уже с 1 сентября текущего года. 27 января президент дал соответствующее поручение правительству.