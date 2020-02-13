Дума приняла во втором чтении проект о горячем питании для школьников

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Госдума одобрила во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании школьников с президентскими поправками, сообщается на сайте нижней палаты.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это важная инициатива, которая позволит учащимся младших классов из городов и сел бесплатно обедать в школе.

Законопроект о бесплатном горячем питании Госдума одобрила в первом чтении в октябре. В ходе обращения с посланием к Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин заявил, что в школах, которые достаточно оборудованы, ученики первых—четвертых классов должны быть обеспечены бесплатным питанием уже с 1 сентября 2020 года, а в остальных школах — не позднее 1 сентября 2023 года.

1 февраля глава государства внес в нижнюю палату поправки ко второму чтению. В частности, школьники будут получать бесплатное горячее питание не менее одного раза в день, средства для этого будут выделены из федерального, регионального и местных бюджетов. Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять эти поправки.