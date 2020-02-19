Медики назвали кадровый дефицит и перегрузки причинами врачебных ошибок

Что касается персональной ответственности врача за ошибку, то 41% специалистов полагает, что такая ситуация должна повлечь за собой повторную сертификацию. 40% респондентов выступили против какой-либо ответственности, еще четверть опрошенных (25%) назвали штраф как приемлемую меру.

Как сократить число врачебных ошибок

По мнению опрошенных, причинами врачебной ошибки являются кадровый дефицит и перегрузки (78%), отсутствие необходимого оборудования для полноценного исследования (73%), нетипичное течение заболевания или отсутствие характерных симптомов (68%), а также нехватка квалификации и противоречия в клинических рекомендациях Минздрава (48%).

Лучшим путем предупреждения врачебной ошибки 72% респондентов назвали отношение к ней как к упущению, которое нужно исправить, а не как к преступлению. 57% врачей назвали осуждение ошибок внутри учреждения лучшим способом их предупреждения, 55% специалистов ответили, что помочь могло бы привлечение более широкого круга специалистов к созданию клинических рекомендаций и протоколов Минздрава.

В регионах врачи зачастую совмещают сразу несколько ставок, работают сверх нормальной продолжительности смены, говорит сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. По его мнению, врачебная ошибка — неотъемлемая часть профессии. «Необходимо изменить правоприменительную практику и не путать врачебную ошибку с халатностью. Вместе с этим в России не соблюдается порядок оказания медицинской помощи — численность штата, качество оборудования и др. Несоблюдение таких нормативов ведет к увеличению ошибок», — считает Коновал.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что из-за врачебных ошибок ежегодно более 70 тыс. человек имеют тяжелые осложнения. В связи с этим министр предложил включить в программы профильных вузов вопросы безопасности оказания медпомощи и ее качества.

Проведенное в конце 2019 года исследование ВЦИОМа показало, что 41% россиян не доверяют или перепроверяют назначения врача. С точки зрения 35% опрошенных, качество медицинских услуг могло бы улучшить усиление контроля за профессиональным уровнем врачей, еще 75% респондентов считают, что работа медицинских учреждений должна контролироваться независимой структурой, к примеру страховой компанией.

В 2017 году Следственный комитет предлагал внести изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривали бы ответственность за врачебную ошибку. В 2018 году председатель СКР Александр Бастрыкин подписал приказ о создании в структуре ведомства отделов по расследованию ятрогенных преступлений, то есть неблагоприятных последствий медицинских вмешательств.

Последняя инициатива СК в области пополнения Уголовного кодекса статьями о врачебных ошибках, предпринятая летом 2019 года, — предложение добавить в УК две статьи (ст. 124.1 «Ненадлежащие оказание медицинской помощи и ст. 124.2 «Сокрытие ненадлежащего оказание медицинской помощи»), предполагавшие наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет. Позже в СКР уточнили, что в новом варианте законопроекта об ответственности врачей лишение свободы за ошибки будет исключено.