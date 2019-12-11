Более 40% россиян заявили о недоверии врачам

Три четверти опрошенных (75%) считают, что работа медицинских учреждений должна контролироваться независимой структурой, например страховой компанией.

Обратиться в прокуратуру пациенту, который стал жертвой врачебной ошибки (неудачная операция, неверный диагноз, неправильный подбор лекарств) советуют 42% опрошенных россиян. 36% рекомендуют обратиться к главврачу больницы, где была сделана врачебная ошибка, каждый четвертый (27%) советует написать заявление в суд.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин считает, что невысокий уровень доверия системе здравоохранения вызван «сложным состоянием первичного звена медобеспечения». «При этом надо понимать, что уровень естественных опасений в отношении собственного здоровья никогда не позволят этому показателю достигнуть нулевых значений», — отмечает в исследовании Родин.

Проблемы здравоохранения в России

По мнению респондентов, в государственной или муниципальной поликлинике наиболее вероятные проблемы - долгое ожидание записи или нахождение в очереди, невозможностью получить все необходимые услуги в одном месте, отсутствие нужного специалиста. По шкале от 1 до 5 возможность возникновения этих проблем россияне оценили на 3,4 балла.

Наименее вероятно, по мнению опрошенных, столкнуться в государственных или муниципальных поликлиниках с невниманием врача (2,9 балла) и хамством со стороны персонала (2,6).

На вопрос о том, какие именно проблемы российской системы здравоохранения должны решаться в первую очередь, большинство респондентов (39%) назвали нехватку врачей. 33% считают, что решаться должна проблема недостаточной оснащенности медицинских учреждений современным оборудованием. Каждый четвертый россиянин (25%) уверен, что первоочередной проблемой, которую надо решить, является недоступность медицинской помощи (неудобное расположение больниц, дорогие лекарства, услуги).

Как улучшить положение

Качество медицинских услуг могло бы улучшить формирование заработной платы врача, исходя из качества его работы, с этим согласны 38% опрошенных. Еще 35% назвали усиление контроля за профессиональным уровнем врачей мерой по улучшению качества. Треть опрошенных (31%) назвали такой мерой введение персональной ответственности руководителей медицинских учреждений, 24% считают, что усиление контроля госорганов за работой больниц также поспособствует улучшению.

Большинство россиян (61%) обращалось за медицинской помощью в городские и муниципальные учреждения по полису обязательного медицинского страхования менее чем год назад, что на 5% выше показателя 2018 года. Чаще всего по полису ОМС лечились молодые люди от 18 до 24 лет (72%) и россияне 60 лет и старше (63%).

По мнению сопредседателя Гильдии защиты медицинских работников Асада Юсуфова, невысокое доверие к врачу обусловлено «отсутствием развития» первичного звена здравоохранения. «Первичное звено на сегодняшний день развивается слабо. В муниципальных учреждениях штаты сотрудников не расширяются, а наоборот сокращаются, в результате растут очереди и человек не может получить своевременную помощь, поэтому идет отток в сторону частных клиник. Кроме того, пациенты сталкиваются с отсутствием диагностического оборудования. Даже при адекватном качестве самих врачей возникает проблема с получением услуги», — считает он. Кроме этого, по мнению Юсуфова в России пока не получает распространения телемедицина, которая «в состоянии хотя бы частично решить вопросы с обеспечением медицинской помощи в глубинке».