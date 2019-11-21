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Рошаль пожаловался Путину из-за «опущенных ниже плинтуса врачей»
Известный врач попросил президента защитить врачебное сообщество от средств массовой информации

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что хотел бы разделить врученный ему орден Александра Невского с тысячами российских врачей, «которых средства массовой информации опустили ниже плинтуса», сообщает агентство ТАСС.

«Мы просим вас в какой-то степени защитить врачебное сообщество. И мы ответим тоже вам добром», — добавил Рошаль.

В марте прошлого года Рошаль вступил в диалог с Путиным во время выступления президента Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Тогда он заявил, что в России стало опасно становиться доктором из-за того, что врачебные ошибки приводят к уголовным делам. Речь тогда шла о деле гематолога Елены Мисюриной, которую приговорили к двум годам лишения свободы.

Путин тогда призвал Рошаля ни на кого не сердиться. «Это всегда так. Как только движение начинается, как только развитие идет, как только люди начинают понимать, что есть другая жизнь и другие возможности, сразу смотрят не на то, что было вчера, — а на то, что можно получить завтра», — сказал президент.

Общество
Путин ответил на вопрос Рошаля о Мисюриной словами «всех не пересажаете»

Материал дополняется
Автор: Артем Филипенок
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