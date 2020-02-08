Минздрав назвал ежегодное количество осложнений от врачебных ошибок

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Из-за врачебных ошибок тяжелые осложнения в России каждый год получают более 70 тыс. человек. Об этом на совете ректоров медицинских и фармакологических вузов заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает «РИА Новости».

В связи с этим в программу обучение медицинского персонала нужно включить правила безопасности оказания помощи.

По его словам, ежегодно от неверного назначения и применения лидокаина умирают не менее 25 человек, один-два человека в год гибнут или получают тяжелые травмы из-за неправильного использования каталок сотрудниками скорой помощи.

«Прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что безопасность оказания помощи медиками становится одним из ключевых факторов для снижения смертности.