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Минздрав назвал ежегодное количество осложнений от врачебных ошибок

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Из-за врачебных ошибок тяжелые осложнения в России каждый год получают более 70 тыс. человек. Об этом на совете ректоров медицинских и фармакологических вузов заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает «РИА Новости».

В связи с этим в программу обучение медицинского персонала нужно включить правила безопасности оказания помощи. 

По его словам, ежегодно от неверного назначения и применения лидокаина умирают не менее 25 человек, один-два человека в год гибнут или получают тяжелые травмы из-за неправильного использования каталок сотрудниками скорой помощи.

«Прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что безопасность оказания помощи медиками становится одним из ключевых факторов для снижения смертности.

В декабре 2019 года ВЦИОМ провел опрос об отношении жителей России к качеству медицинских услуг. 41% респондентов заявили, что не доверяют или перепроверяют назначения докторов. При этом не доверяют врачам в городах-миллионниках больше, чем в городах с населением ниже 950 тыс. человек — 48% против 39%. Россияне старше 60 лет в большинстве (73%) доверяют врачам.

42% опрошенных выступили за обращение в прокуратуру в случае врачебной ошибки — неверного диагноза, подбора лекарств или неудачной операции. 27% респондентов рекомендовали идти в суд, а еще 36% — к главному врачу больницы.

Теги: безопасность, медицина, Мурашко
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