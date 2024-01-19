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В Москве пять человек пострадали из-за врезавшейся в остановку «Нивы»

ГИБДД: пять человек пострадали в результате наезда «Нивы» на остановку в Москве
ДТП произошло на Новочеркасском бульваре на юго-востоке Москвы. По данным SHOT, за рулем был 22-летний Алексей Конов. Он сообщил телеграм-каналу, что его машину занесло после сильного снегопада
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля «Нива» на остановку общественного транспорта на юго-востоке Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре в районе дома 20. «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, за рулем «Нивы» находился 22-летний Алексей Конов. Он сообщил телеграм-каналу, что его машину занесло после сильного снегопада и она влетела в остановку.

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В августе прошлого года на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где стояли пешеходы. В результате пострадали десять человек, в том числе трое детей. Четверых пострадавших пришлось эвакуировать в Москву.

В МВД заявили, что мужчина не имел права садиться за руль, так как был лишен водительских прав. Кроме того, он находился в состоянии наркотического опьянения, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. На допросе водитель признал свою вину, но отрицал, что употреблял наркотики.

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