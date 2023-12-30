В Москве в Новогиреево водитель Mitsubishi протаранил более 10 машин и скрылся

В Москве водитель протаранил более десяти машин и скрылся

В Москве в районе Новогиреево водитель Mitsubishi столкнулся с более чем десятью машинами, стоящими во дворе, сообщают РЕН ТВ, телеграм-каналы «Осторожно, Москва» и Shot.

ДТП произошло во дворе одного из домов на улице Перовской. На видео, опубликованных в телеграм-каналах, видно, что водитель Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport при попытке выехать со двора протаранил более десятка припаркованных автомобилей. В итоге водитель скрылся с места аварии.

Жильцы дома сообщили, что участником массового ДТП является их сосед, а на месте происшествия остались номерные знаки его машины.

15 декабря в Тульской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием 14 автомобилей, в том числе грузовиков. При аварии никто не пострадал, однако на дороге в сторону Москвы образовалась многокилометровая пробка.