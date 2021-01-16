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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Сахалина пообещал не вводить бейджи для привитых без их одобрения

Прежде, чем вводить бейджи для вакцинировавшихся от COVID-19, власти Сахалина посоветуются с обществом, заявил губернатор. Он добавил, что прививка делается добровольно, «и никакое принуждение категорически недопустимо»
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Власти Сахалинской области не будут вводить специальные бейджи для привившихся от коронавирусной инфекции, не посоветовавшись с жителями. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко, его слова приводит пресс-служба областного правительства.

«В обществе идет обсуждение различных форм документа, подтверждающего вакцинацию: паспорта вакцинации, сертификаты, бейджи и иные формы», — сказал Лимаренко. По его словам, главное — это не идентификация привитых, а меры, направленные на нормализацию жизни и поэтапное снятие ограничений, введенных из-за пандемии.

Привившимся жителям Сахалина выдадут бейджи и разрешат не носить маски
Общество
Валерий Лимаренко

«При этом ни закон, ни общественное согласие не должны быть нарушены. Мы внимательно слушаем людей. Не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем», — пообещал Лимаренко. Глава региона добавил также, что вакцинация от COVID-19 проводится добровольно, «и никакое принуждение здесь категорически недопустимо».

О планах местных властей выдавать специальные бейджи тем, кто сделал прививку, Лимаренко объявил 14 января. Глава региона заявил, что их обладатели смогут не носить защитные маски в общественных местах. «РИА Новости» показало макет бейджа — бело-зеленый прямоугольник с ФИО гражданина и датой вакцинации на одной стороне и надписью «Сахалинская область без COVID-19» на другой.

Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки
Общество
Михаил Мурашко

Специалист по биоэтике философского факультета МГУ Елена Брызгалина в разговоре с РБК сочла, что выдача бейджев может привести к дискриминации вакцинированных, идея требует решения проблемы с разглашением медицинской информации. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов инициативу с бейджами поддержал, но указал, что тем, кто сделал прививки, все равно рекомендуется носить маски.

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О необходимости носить маски вакцинированным также заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, прививка защищает от тяжелого течения COVID-19, но не исключает возможности распространения инфекции полностью.

Автор
Наталия Анисимова
Сахалин коронавирус вакцинация медицинские маски
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