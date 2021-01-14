Смертность от COVID в России за сутки установила рекорд с начала года

В стране умерли 570 человек, рекорд обновляется третий день подряд. Всего, по данным оперативного штаба, от COVID-19 скончались почти 64 тыс. человек

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Жертвами коронавирусной инфекции в России за последние 24 часа стали 570 человек, передает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Это наибольшее значение в 2021 году. Днем ранее, в среду, сообщалось о 566 летальных исходах. Всего смертность от COVID-19 в стране с начала эпидемии составила 63 940 человек. Это расходится с данными Росстата, который только с апреля по ноябрь насчитал более 116 тыс. умерших.

Разница объясняется тем, что ведомство, в отличие от оперативного штаба, включает в свою статистику летальные исходы от патологий, развившихся на фоне COVID-19, а также случаи, когда коронавирус выявили уже после смерти.

По уровню смертности на 100 тыс. человек населения в России на первом месте остается Санкт-Петербург с показателем в 161,6. Москва на втором месте (97,9), на третьем — Мурманская область (94,5).