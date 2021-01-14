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Смертность от COVID в России за сутки установила рекорд с начала года

В стране умерли 570 человек, рекорд обновляется третий день подряд. Всего, по данным оперативного штаба, от COVID-19 скончались почти 64 тыс. человек
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Жертвами коронавирусной инфекции в России за последние 24 часа стали 570 человек, передает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Это наибольшее значение в 2021 году. Днем ранее, в среду, сообщалось о 566 летальных исходах. Всего смертность от COVID-19 в стране с начала эпидемии составила 63 940 человек. Это расходится с данными Росстата, который только с апреля по ноябрь насчитал более 116 тыс. умерших.

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Разница объясняется тем, что ведомство, в отличие от оперативного штаба, включает в свою статистику летальные исходы от патологий, развившихся на фоне COVID-19, а также случаи, когда коронавирус выявили уже после смерти.

По уровню смертности на 100 тыс. человек населения в России на первом месте остается Санкт-Петербург с показателем в 161,6. Москва на втором месте (97,9), на третьем — Мурманская область (94,5).

В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с начала года
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

При этом в российской столице 14 января зафиксировали минимальную за два месяца суточную смертность от коронавируса — 68 человек. Последний раз такое же количество умерших было 9 ноября.

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Вместе с тем первый за восемь месяцев летальный случай от коронавируса зарегистрировали в Китае. Умер пациент в провинции Хубэй, официальной причиной смерти называется осложнения, вызванные тяжелой формой COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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