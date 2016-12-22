Мединский предложил новый механизм согласования сроков проката фильмов

Министерство будет выдавать документ о предварительном согласовании сроков проката, предложил Мединский. Но даже после этого рекламировать фильмы прокатчики смогут «на свой страх и риск»

Владимир Мединский (Фото: Global Look Press)

Министр культуры Владимир Мединский дал поручение своему заместителю Сергею Обрывалину подготовить предложения по введению практики уведомлений о предварительном согласовании даты проката, передает корреспондент РБК.

«Суть предложения в том, что прокатчик подает заявку, мы смотрим дату, и за подписью замминистра на бланке будет написано: «Предварительно согласовываем дату проката», — пояснил Мединский. По его словам, эта дата будет отражаться в реестре прокатных удостоверений и Единой федеральной автоматизированной информационной системе (ЕАИС). По его словам, с этого момента прокатчики смогут начать рекламную кампанию.

«Но на свой страх и риск», — добавил он. При этом Мединский ушел от ответа, смогут ли киносети начать продажу билетов после такого предварительного согласования. Ранее министр допускал, что система выдачи прокатных удостоверений может быть изменена.

Действующая система подверглась критике после истории с фильмом «Приключения Паддингтона 2». Прокатчик картины, «Вольгафильм», заявил, что изначально дата премьеры была назначена на 18 января. Однако 17 января в компании получили оригинал прокатного удостоверения с другой датой начала показа фильма — 1 февраля 2018 года. Также в компании получили письмо от ведомства, где было указано, что Минкультуры перенесло дату премьеры из-за того, что она совпадала с премьерой другого фильма.

После этого владельцы кинотеатров пожаловались на ситуацию председателю правительства Дмитрию Медведеву. Они настаивали, что ситуация свидетельствует о «грубом прямом вмешательстве» чиновников «в хозяйственную деятельность» кинотеатров. Премьер после этого поручил разобраться в ситуации.

Министр культуры объяснил, что при определении сроков проката лент его ведомство оперирует цифрами, а прокатчики — эмоциями. «Каждое наше усилие, в том числе и перенос даты, разводка конкурентов ведет к тому, что растут сборы все», — сказал Мединский.

В пятницу, 19 января, в Минкультуры прошло совещание с представителями киноиндустрии. В нем, в частности, приняли участие гендиректор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов, кинопродюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и Дмитрий Рудовский, а также владелец объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут. На нем было принято решение, что фильм «Приключения Паддингтона 2» выйдет в кинопрокат 20 января.