Премьеру «Приключений Паддингтона 2» перенесли на две недели

Намеченная в России на 18 января премьера фильма «Приключения Паддингтона 2» перенесена на две недели. Решение принято по инициативе Министерства культуры

Фото: кадр из фильма «Приключения Паддингтона 2»

Как сообщили РБК в кинопрокатной компании «Вольгафильм», там получили оригинал прокатного удостоверения на фильм «Приключения Паддингтона 2». В нем стоит дата начала проката — 1 февраля 2018 года, хотя изначально премьера ленты была назначена на 18 января.

«Кроме этого мы получили письмо от Министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18.01.2018 отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», — говорится в сообщении «Вольгафильма». Документ, присланный из Министерства культуры, подписан заместителем главы ведомства Сергеем Обрывалиным.

Однако в Минкультуры РБК заявили, что «говорить о дате релизов преждевременно». «На данный момент прокатные удостоверения на фильмы «Приключения Паддингтона 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» не выданы», — заявили в ведомстве. Там не стали пояснять выдачу оригинала прокатного удостоверения кинопрокатчикам на фильм «Приключения Паддингтона 2».

По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах на 18:30 мск среды, 17 января, киносети уже успели продать билеты на картину «Приключения Паддингтона 2» на 865 тыс. руб. Основная часть сборов — 843 тыс. руб. — это билеты, проданные на сеансы в первый уик-энд проката.

Программный куратор Центра документального кино Мария Готлиб сообщила РБК, что купленные в центре билеты на фильм «Приключения Паддингтона 2» можно вернуть уже сейчас. «У меня нет предположений, премьере какого фильма мог помешать релиз «Паддингтона», — заявила она. — Никаких семейных релизов на 18 января не было запланировано, а обычно премьеры разводят по жанровому принципу».

Президент сети «Каро» Ольга Зинякова заявила РБК, что изменение дат релизов фильмов «Приключения Паддингтона 2» и «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (оба фильма стоят в расписании сети) повлекут корректировки последующих премьер. «Это запутает зрителей, так как рекламные кампании уже запущены. И отрицательно скажется на сборах как иностранных, так и российских фильмов», — сказала она, отметив, что перенос дат премьер фильмов стал «неожиданностью» и в итоге киносеть «вынуждена в последний момент менять расписание».

Официальный представитель объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Александра Артамонова сообщила РБК, что киносеть вернет деньги зрителям, купившим билет на фильм «Приключения Паддингтона 2». «Продажи были открыты на основании договора с дистрибьютором. Для кинотеатров, в том числе нас, внезапное изменение даты релиза влечет за собой определенные операционные неудобства, в том числе связанные с возвратом зрителям денег за билеты», — констатировала она.

Собеседники газеты «Коммерсантъ» среди кинопрокатчиков указывают, что на 18 января намечена премьера российской исторической драмы «Скиф» студии СТВ. Однако, по их словам, показ «Скифа» был намечен на 18 января еще три месяца назад, а потому интересами этого фильма «сложно объяснить перенос «Паддингтона».

По другой версии, регулятор тем самым хочет помочь другому российскому фильму — «Движение вверх», побившему рекорд проката по сборам и до сих лидирующему по числу сеансов.

Газета «Ведомости» отмечает, что помимо «Приключений Паддингтона 2» на неделю перенесена премьера и еще одного зарубежного фильма — «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».

Продюсер «Скифа» Сергей Сельянов отметил, что его фильм и история о британском медведе — разные картины для разной аудитории. Продюсер «Движения вверх» Леонид Верещагин категорически отрицал в интервью «Ведомостям», что обсуждал с чиновниками перенос проката западных фильмов. «Фильм идет в прокате почти месяц и показывает очень хорошие результаты, у нас нет никакой необходимости в дополнительных агрессивных мерах», — добавил директор по прокату «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Фильм «Приключения Паддингтона 2» о медвежонке, который проказничает и попадает в различные забавные истории, впервые был показан на широком экране 10 ноября в Лондоне. Премьера картины во Франции, Германии и Австралии прошла в декабре, а в США — 12 января.