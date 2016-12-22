Медведев поручил разобраться с жалобой на перенос фильма о Паддингтоне

Реакция премьера последовала после того, как владельцы российских кинотеатров обвинили Мединского в использовании прокатных удостоверений как инструмента цензуры. Они также пожаловались на чрезмерное регулирование индустрии

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил разобраться с жалобой Ассоциации владельцев кинотеатров на перенос ​премьеры фильма «Приключения Паддингтона 2». Об этом РБК заявили в аппарате правительства.

«Есть поручение премьера разобраться в ситуации», — рассказал представитель аппарата. Других деталей он не уточнил.

Накануне, 17 января, прокатчик картины «Вольгафильм» сообщил РБК, что Минкультуры сдвинуло показ фильма «Приключения Паддингтона 2» на февраль, хотя премьера уже была назначена на 18 января. В компании пояснили, согласно позиции Минкультуры, на 18 января прокатное удостоверение получил другой фильм.

На 18 января была намечена премьера исторической драмы российского производства «Скиф» студии СТВ, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника среди кинопрокатчиков. Эта дата была намечена три месяца назад, уточнил он. Однако Минкульт заявил, что в прокатном удостоверении была указана дата релиза на 1 февраля, а продажа билетов на фильм, который еще не имеет прокатного удостоверения, незаконна.

На следующий день Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к Медведеву с просьбой разобраться в ситуации. В обращении действия Минкультуры назывались «грубым прямым вмешательством» в работу кинотеатров.

Премьера также попросили «обратить внимание» на «чрезмерное» усиление госрегулирования в киноиндустрии. «Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры!» — обратились также представители отрасли к министру культуры Владимиру Мединскому.

Министр культуры, комментируя ситуацию, подчеркнул, что ведомство действует в интересах российского кино, а «не в интересах Голливуда». По мнению Мединского, его министерство «оперирует цифрами», а прокатчики «оперируют эмоциями». «Каждое наше усилие, в том числе и перенос даты, разводка конкурентов, ведет к тому, что растут сборы все», — добавил министр.

«Ведомости» со ссылкой на игроков рынка писали, что Минкультуры и ранее просило прокатчиков иностранных фильмов сдвинуть премьеры, чтобы помочь российским картинам «Скиф» и «Движение вверх». Продюсер «Скифа» Сергей Сельянов сказал, что его фильм и «Приключения Паддингтона 2» не могут конкурировать из-за разных аудиторий. Продюсер «Движения вверх» Леонид Верещагин в интервью «Ведомостям» сказал, что не обсуждал с чиновниками перенос премьеры западных фильмов.