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Кинотеатры пожаловались Медведеву на перенос фильма о Паддингтоне
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Кинотеатры пожаловались Медведеву на перенос фильма о Паддингтоне
Бизнес, 11:31
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Кинотеатры пожаловались Медведеву на перенос фильма о Паддингтоне
Решение Минкультуры перенести премьеру фильма «Приключения Паддингтона-2» является прямым вмешательством в бизнес, заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров. Там попросили Дмитрия Медведева обратить внимание на ситуацию
Фото: кадр из фильма «Приключения Паддингтона 2»

Ассоциация владельцев кинотеатров в связи с переносом премьеры фильма «Приключения Паддингтона-2» обвинила Министерство культуры во вмешательстве в хозяйственную деятельность кинотеатров. Об этом говорится в поступившем в РБК специальном заявлении ассоциации (позже было опубликовано на странице организации в Facebook).

«Ассоциация владельцев кинотеатров считает такое решение недопустимым фактом грубого прямого вмешательства представителей Министерства культуры РФ в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий — кинотеатров», — говорится в заявлении.

«Мы обращаемся к председателю правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, премьер-министру правительства РФ господину Медведеву Д.А. с просьбой обратить внимание на реальную сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы», — заявили в ассоциации.

В заявлении также есть прямое обращение к министру культуры Владимиру Мединскому. «Мы считаем, что ваша деятельность на посту министра культуры, к сожалению, наносит вред развитию российской киноиндустрии. Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры!» — говорится в заявлении.

Командно-административные действия Минкультуры, заявили в ассоциации, наносят экономический ущерб и кинотеатрам, и дистрибьюторам фильмов. Владельцы кинотеатров заявили, что объем предварительно проданных на фильм «Приключения Паддингтона-2» билетов составил 750 тыс. руб., которые теперь нужно вернуть зрителям. ​

Кроме того, в заявлении есть обращение и к главе ФАС Игорю Артемьеву, которого попросили дать «правовую оценку сложившейся практике беспрецедентного вмешательства чиновников Министерства культуры в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий. «Прикрываясь лозунгами о радении за национальные интересы, Минкультуры ведет политику практического уничтожения частного кинопредпринимательства в стране!» — посчитали в ассоциации.

В среду, 17 января, в кинопрокатной компании «Вольгафильм» сообщили, что получили оригинал прокатного удостоверения на фильм «Приключения Паддингтона-2», где указана дата проката: 1 февраля 2018 года. Изначально премьера ленты была назначена на 18 января, в связи с чем кинотеатры уже вели предварительную продажу билетов на него. Компания также получила письмо от Минкультуры, в котором говорилось, что прокатное удостоверение с датой выхода 18.01.2018 уже получил другой фильм. ​

В состав Ассоциации владельцев кинотеатров входят представители 176 кинотеатров России, в том числе крупнейшей в России объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». Председатель совета ассоциации — гендиректор кинокомпании «Невафильм» Олег Березин.​

Авторы: Владислав Гордеев, Мария Истомина.
Теги: Минкультуры , медвежонок Паддингтон
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