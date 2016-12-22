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Мединский допустил изменения в системе выдачи прокатных удостоверений
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Мединский допустил изменения в системе выдачи прокатных удостоверений
Общество, 18:02
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Мединский допустил изменения в системе выдачи прокатных удостоверений

Министр культуры Владимир Мединский не исключил реформирования системы выдачи прокатных удостоверений. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Если будет не бла-бла, а конкретные предложения по дебюрократизации «прокатки», рассмотрим», — сказал министр. Он назвал историю с переносом премьеры фильма «Приключения Паддингтона 2» «поучительной». Министерство культуры решило выпустить фильм в прокат в субботу, 20 января, подтвердил глава ведомства.

Ранее 19 января основатель и владелец кинокомпании-прокатчика «Вольгафильм» Сергей Ершов сообщил РБК, что по итогам совещания с представителями киноиндустрии, которое прошло в Министерстве культуры, было принято решение выпустить «Приключения Паддингтона 2» на экраны 20 января.

17 января «Вольгафильм» сообщил, что Минкультуры решило перенести премьеру фильма на февраль, хотя сначала релиз был назначен на 18 января. Перенос премьеры в министерстве объяснили тем, что на эту дату назначен выход на экраны другого фильма. На 18 января была запланирована премьера исторической драмы «Скиф» российской студии СТВ.

18 января Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с обращением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и попросила разобраться в вопросе «чрезмерного» усиления влияния государства на киноиндустрию. Ассоциация назвала действия Министерства культуры в отношении «Вольгафильма» «грубым и прямым вмешательством» в работу кинотеатров». Глава правительства поручил разобраться в ситуации.

Министр культуры, в свою очередь, сказал, что его ведомство работает в интересах российского кино, а «не в интересах Голливуда». Он отметил, что заявления прокатчиков о вмешательстве в их деятельность, говорит о том, что они «защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей». «Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег», — заявлял Мединский.

Теги: Владимир Мединский , Министерство культуры , кинопрокат
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