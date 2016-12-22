Мединский прокомментировал перенос премьеры фильма про Паддингтона

Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя перенос премьеры фильма «Приключения Паддингтона 2», заявил, что при изменении даты релизов кинокартин прокатчики поддаются излишним эмоциям, в то время как Минкульт «оперирует цифрами», передает «Интерфакс».

«Я дал результаты работы, не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры. Прокатчики оперируют эмоциями, а я оперирую цифрами», — заявил Мединский.

По его словам, Минкульт будет делать все в интересах российского кино, а «не в интересах Голливуда».

«Каждое наше усилие, в том числе и перенос даты, разводка конкурентов ведет к тому, что растут сборы все», — добавил министр.

Мединский в качестве примера привел ситуацию вокруг фильма «Салют 7» и «Время первых». «Уж как ругались друг с другом, сколько грязи было вылито, стрел выпущено в адрес Министерства культуры, а в итоге бестселлерами стали оба фильма. Причем один лучше другого», — подчеркнул он.

Накануне Министерство культуры перенесло на две недели намеченную на 18 января премьеру фильма «Приключения Паддингтона 2». В Ассоциации владельцев кинотеатров негативно отнеслись к этой новости и обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на ситуацию. В свою очередь заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин заявил, что продажа билетов на фильм «Приключения Паддингтона 2», который еще не имеет прокатного удостоверения, незаконна.