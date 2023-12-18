Комитет Госдумы не поддержал запрет на аборты в частных клиниках

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить делать аборты в частных клиниках. Комитет Госдумы выступил против инициативы, настаивая на развитии механизма доабортного консультирования

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Комитет Госдумы по охране здоровья, проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, выступил против предложения о запрете на аборты в частных клиниках, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо комитета, направленное спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Подлинность документа подтвердили два источника газеты.

В частности, в письме говорится о необходимости сохранения права выбора гражданином России врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности, а также продолжения работы по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных.

Комитет также считает нужным продолжать развивать механизм доабортного консультирования. Авторы письма отмечают, что только в 2022 году доля женщин, отказавшихся от прерывания беременности, среди тех, кто прошел доабортное консультирование, составила почти 23% (позволило сохранить 47 598 беременностей).

Кроме этого, как следует из документа, депутаты рекомендовали формировать положительные репродуктивные установки у женщин, информировать их о мерах господдержки и усилить меры контроля за работой частных клиник. Вместе с этим представители комитета разделяют позицию, что рассмотрение инициатив по ограничениям и запрету легальных абортов, в том числе в частных клиниках, требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин».

С инициативой принять федеральный закон о запрете склонения женщин к аборту в середине ноября выступил патриарх Кирилл. По его словам, это необходимо в том числе из-за демографического кризиса в стране. Введение уголовной ответственности за это не поддержали почти 70% врачей, следовало из результатов опроса, проведенного порталом «Медвестник» и аналитической компанией RNC Pharma.

Несмотря на это, за последние месяцы ряд российских регионов уже приняли законы, запрещающие пропаганду абортов. Также в некоторых российских регионах частные клиники частично или полностью отказались от проведения абортов — например, в Крыму, Татарстане и Курской области.

13 декабря заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить делать аборты в частных клиниках на всей территории страны. Как заявляют авторы документа, законопроект разработан в целях «улучшения демографической ситуации в России» и для «снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после искусственного прерывания беременности».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в начале декабря говорила, что прерывать беременность, по ее мнению, можно только в случае изнасилования или по медпоказаниям. Вместе с этим она пообещала, что власти не будут запрещать аборты.

По оценке Росстата, количество абортов снижается с начала 1990-х — в среднем на 6% в год. В 2020 году ведомство зафиксировало 553 тыс. случаев искусственного прерывания беременности — это 38,8 аборта на каждые 100 родов. По итогам 2022 года это число сократилось до 506 тыс.

Президент Владимир Путин, в ходе прямой линии 14 декабря, отвечая на вопрос о возможном ограничении абортов в России, призвал помнить о негативном опыте подобных запретов в стране.

Глава государства напомнил о ситуации с антиалкогольными запретами в ходе перестройки, которые привели к росту употребления суррогатного алкоголя. «Это привело к увеличению жертв отравлений этими суррогатами. И в этой области тоже нужно действовать очень аккуратно», — подчеркнул он.

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