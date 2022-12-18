В Tez Tour назвали сроки вылета из Египта застрявших в стране туристов

Туристов вывезут из страны на 15 рейсах с 18 по 21 декабря. Всего в Египте застряли порядка 1 тыс. туристов, часть из них уже вылетели из страны двумя рейсами. Переговоры с Egypt Air и Corendon еще продолжаются

Фото: Ahmed Gomaa / Xinhua / Global Look Press

Российских туристов, которые не смогли вылететь из Египта, вывезут из страны в Москву на рейсах авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon в период с 18 по 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour, передает ТАСС.

«В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря», — сказали в пресс-службе.

Первый рейс Red Wings WZ3042 с 400 туристами уже вылетел в Москву из Шарм-эш-Шейха 18 декабря, в 01:00 по местному времени (02:00 мск). Другой рейс — WZ3034 с 70 россиянами приземлился в 08:00 в Санкт-Петербурге. В 21:10 по московскому времени из Хургады в Москву должен вылететь рейс WZ3044, который доставит в Россию более 360 туристов. Оставшихся туристов планируют вывезти из Египта в Москву на рейсах Egypt Air и Corendon, переговоры с ними же завершаются, уточнили в компании.

Речь идет примерно о тысяче туристов, застрявших на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх. Они не смогли вылететь в Москву, так как авиакомпания iFly, чьи рейсы летают между Москвой и Египтом, 10 декабря получила требование от авиационных властей Иордании. Они запросили у перевозчика лондонский страховой сертификат, покрывающий ответственность перед третьими лицами.

Маршрут рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх был проложен через воздушное пространство этой страны, сообщили РБК в пресс-службе iFly. Рейсы, запланированные на 15–19 декабря, авиакомпания отменила. Получить запрошенный Иорданией сертификат перевозчик не смог из-за наложенных на российские авиалинии санкций. Тогда iFly решила проложить маршрут через Сирию и попросила российские власти его одобрить. В Росавиации сочли регион «потенциально опасным для полетов гражданских воздушных судов» и рекомендовали использовать для перевозки пассажиров в Египет рейсы других авиалиний.

«iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря», — заявили в Tez Tour. Авиакомпания собиралась возобновить перелеты с этого дня.