Tez Tour вернет деньги россиянам, не сумевшим вылететь в Египет

Туроператор Tez Tour вернет деньги за путевки тем, кто не смог вылететь в Египет с 15 по 19 декабря, в полном объеме. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

«В связи со сложившейся ситуацией авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о невозможности выполнения рейсов в Египет в период с 15 по 19 декабря 2022 года. Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме», — заявил туроператор.

Для возвращения денежных средств потребуется аннулировать заявку и заполнить специальное заявление. Не сумевшие вылететь из Египта туристы в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях обратных вылетов.

10 декабря авиакомпания iFly, осуществляющая полеты в Египет из Москвы, получила требование от авиационных властей Иордании, через которую проложен маршрут, о предоставлении лондонского страхового сертификата, покрывающего ответственность перед третьими лицами.

Как сообщали РБК в авиакомпании, до 14 декабря воздушное пространство Иордании использовалось при перелетах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Получение такого сертификата не представляется возможным из-за наложенных на российские авиалинии санкций. 15 декабря вылета из Москвы ожидали более 1 тыс. пассажиров, еще около тысячи находятся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе и ожидают вывозных рейсов в Россию.

Тогда iFly решила проложить маршрут через Сирию и попросила российские власти его одобрить. Росавиация в ответ на это указала, что Сирия — «регион, потенциально опасный для полетов гражданских воздушных судов», после чего рекомендовала компании использовать для перевозки пассажиров в Египет рейсы других авиалиний.

16 декабря iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря из-за несогласования полетов. Перевозчик рассчитывает возобновить их 20 декабря. «С целью организации указанных выше полетов Росавиацией проводятся процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами», — заявили в Росавиации.