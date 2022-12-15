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Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет риском полетов над Сирией

Росавиация утверждает, что задержка рейсов iFly в Египет произошла из-за того, что авиакомпания планировала направить самолеты через Сирию. iFly винит в задержке своих пассажиров Иорданию, закрывшую небо для российских самолетов
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Росавиация объяснила задержки рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет тем, что авиакомпания намеревалась направить самолеты через воздушное пространство Сирии. Сообщение регулятора поступило в РБК.

«При осуществлении указанных рейсов авиакомпания планировала на маршруте использовать воздушное пространство Сирии — регион, потенциально опасный для полетов гражданских воздушных судов, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов. С целью организации указанных выше полетов Росавиацией проводятся процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами», — сообщили РБК в ведомстве.

Пока Росавиация рекомендовала iFly использовать для перевозки пассажиров в Египет рейсы других авиакомпаний.

Сама iFly ранее заявляла, что рейсы задерживаются в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для полета над своей территорией предъявить страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций.

«В субботу, 10 декабря, авиакомпания получила требование от авиационных властей Иордании о предоставлении страхового сертификата, покрывающего ответственность перед третьими лицами, выпущенного в Лондоне и классифицированного А++. Данный сертификат необходим для дальнейшего использования воздушного пространства Иордании. До 14 декабря включительно воздушное пространство Иордании использовалось авиакомпанией iFly при выполнении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Получение такого страхового сертификата не представляется возможным из-за применяемых санкций в адрес российских авиакомпаний», — сообщили РБК в авиакомпании.

Вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов iFly, это более 1 тыс. человек, сообщили в авиакомпании. Еще около тысячи человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Египет чартеры авиакомпания Росавиация
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Авиакомпания iFly объяснила задержки рейсов из Москвы в Египет
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