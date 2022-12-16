iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря из-за несогласования полетов

Решение принято из-за ограничений, которые ввели четыре страны, и отсутствия разрешения Росавиации на полеты по альтернативным маршрутам, которые предложила компания. Перевозчик рассчитывает возобновить рейсы в Египет 20 декабря

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Авиакомпания iFly отменила запланированные рейсы в Египет в период с 15 по 19 декабря включительно, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. Решение принято из-за ограничений на полеты и запреты на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на использование альтернативного маршрута.

Компания сообщила, что ищет способы вывоза пассажиров, которые находятся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также продолжает согласовывать с Росавиацией документы, необходимые для продолжения полетов в эту страну с 20 декабря.

«Информация по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов будет предоставлена по месту приобретения туров и авиабилетов. Авиакомпания iFly приносит искренние извинения пассажирам за доставленные неудобства», — добавили там.

iFly ранее летала в Хургаду и Шарм-эш-Шейх через воздушное пространство Иордании, но в декабре эта страна потребовала от компании предоставить для продолжения полетов страховой сертификат, выпущенный в Лондоне и классифицированный А++. Перевозчик сообщил, что получить его не может из-за санкций против российской авиаотрасли, введенных из-за боевых действий на Украине. В связи с этим iFly предложила альтернативный маршрут и попросила российские авиавласти разрешить ей полеты через Сирию. В Росавиации на это указали, что Сирия — «регион, потенциально опасный для полетов гражданских воздушных судов, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов». Пока ведомство согласовывает маршрут, оно рекомендовало iFly использовать для перевозки пассажиров в Египет рейсы других авиакомпаний.

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15 декабря iFly сообщила, что вылета из московского аэропорта Внуково ожидали пассажиры трех рейсов авиакомпании — более 1 тыс. человек. Еще столько же ждали вывозных рейсов из Хургады и Шарм-эш-Шейха.

На следующий день в Росавиации сообщили, что компания предоставила документы на полеты гражданских самолетов в Египет через Сирию с оценкой возможных рисков, но в них выявили «существенные недостатки». Представители ведомства провели совещание с участием гендиректора iFly Кирилла Романовского, авиакомпании дали указания «неукоснительного соблюдения прав авиапассажиров в соответствии с действующим законодательством».

Ведомство отметило, что вопросы безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими самолетами пока не согласованы. Росавиация рекомендовала iFly организовать вывоз пассажиров, которые сейчас находятся в Египте, «привлекая провозные емкости российских и иностранных авиакомпаний», и рассмотреть возможность вернуть билеты на рейсы, которые перевозчик не сможет выполнить самостоятельно в ближайшее время. В Росавиации сообщили также, что готовы помочь с возвратом российских туристов из Египта.

Запрет на полеты через Сирию был введен весной 2013 года, это произошло после инцидента с пассажирским самолетом NordWind, летевшим из Египта в Казань. Как сообщал источник «Интерфакса», лайнер с 159 пассажирами при пересечении воздушного пространства Сирии оказался в зоне обстрела ракетами «земля-воздух». Никто не пострадал, самолет благополучно приземлился в Казани.