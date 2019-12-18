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«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в целый корабль
По информации «Коммерсанта», произошедший пожар на авианосце нанес ему ущерб в размере 95 млрд руб. Стоимость корабля такого класса оценивается немногим больше
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

По словам собеседника, по предварительным расчетам ущерб от пожара оценен в 95 млрд руб. В эту сумму вошли повреждение конструкций авианосца, пострадавшее ремонтное оборудование, а также «вышедшие из строя из-за травм военные и гражданские специалисты».

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Издание отмечает, что стоимость корабля такого класса с аналогичным сроком службы с учетом износа каркаса и без вооружения достигает 110 млрд руб. Источник уточнил, что озвученная на совещании сумма ущерба «вызвала большое возмущение у командования ВМФ».

Источник добавил, что судьба пострадавшего авианосца пока не определена, но, скорее всего, его будут восстанавливать, но «больше из-за его легендарности, чем боевой способности».

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на этой неделе говорил, что «Адмирал Кузнецов» после пожара будет отремонтирован и вернется в состав флота.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Фоторепортаж
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Пожар на авианесущем крейсере, который стоял на ремонте в Североморске, произошел 12 декабря, по предварительным данным, при проведении сварочных работ. Полностью потушить его удалось лишь на следующий день. В результате пожара два человек погибли (военнослужащий-контрактник и офицер службы живучести крейсера), еще 14 человек пострадали

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Адмирал Кузнецов», пожар
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