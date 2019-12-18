«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в целый корабль

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.
По словам собеседника, по предварительным расчетам ущерб от пожара оценен в 95 млрд руб. В эту сумму вошли повреждение конструкций авианосца, пострадавшее ремонтное оборудование, а также «вышедшие из строя из-за травм военные и гражданские специалисты».
Издание отмечает, что стоимость корабля такого класса с аналогичным сроком службы с учетом износа каркаса и без вооружения достигает 110 млрд руб. Источник уточнил, что озвученная на совещании сумма ущерба «вызвала большое возмущение у командования ВМФ».
Источник добавил, что судьба пострадавшего авианосца пока не определена, но, скорее всего, его будут восстанавливать, но «больше из-за его легендарности, чем боевой способности».