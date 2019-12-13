Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» увеличилось до 14

Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» увеличилось до 14

Число госпитализированных в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 14, сообщает ТАСС со ссылкой на территориальное подразделение медицины катастроф.

«В больницу доставлены еще двое пострадавших, всего сейчас госпитализированы 14 человек», — рассказали в медицинском учреждении. По данным собеседника агентства, у большинства наблюдается отравление продуктами горения, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Источник «Интерфакса» также информирует о 14 госпитализированных. По данным агентства, несколько пострадавших находятся в реанимации.

Северный флот накануне сообщал о десяти пострадавших. Источники агентств говорили, что пострадали 12 человек.