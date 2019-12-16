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Авария с «Адмиралом Кузнецовым» ,  
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Глава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»
По словам Алексея Рахманова, авианесущий крейсер после пожара будет отремонтирован и вернется в состав флота
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Пожар, произошедший на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», не причинил кораблю «критических» повреждений, заявил «Интерфаксу» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет», — сказал Рахманов.

По его словам, о том, какой именно ущерб причинил пожар, говорить пока рано, так как специалисты еще даже не завершили дегазацию пострадавших помещений.

«Я боюсь загадывать, но к детальному разговору по поводу размера ущерба и всего остального выйдем только через пару недель», — отметил Рахманов.

С апреля 2018 года «Адмирал Кузнецов» находится на плановом ремонте на предприятии ОСК в Североморске, куда прибыл после возвращения из похода в Средиземное море, откуда наносил удары по объектам боевиков в Сирии. 12 декабря на крейсере начался пожар, ликвидировать который удалось только на следующий день. Возгорание, по предварительным данным, произошло при проведении сварочных работ.

Фотогалерея 
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Фоторепортаж

В результате пожара на корабле пострадало 14 человек, еще двое — военнослужащий-контрактник и офицер службы живучести крейсера — погибли.

Завершить ремонт «Адмирала Кузнецова» планировалось в 2022 году. К отсрочке не привела и авария, произошедшая с плавучим доком ПД-50, в котором стоял крейсер в октябре 2018 года. При выходе корабля из дока прекратилась подача электроэнергии, и док затонул, а вышедший из него «Адмирал Кузнецов» получил 52 различных повреждения, в том числе от упавшего на корабль башенного крана. В результате его падения в палубе крейсера образовалась дыра размером 4x5 м.

После начала пожара Рахманов говорил, что ЧП не должно привести к переносу сроков завершения ремонта.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Адмирал Кузнецов»
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