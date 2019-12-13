На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего военного

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего при пожаре, который вспыхнул на корабле 12 декабря.
В пресс-службе Северного флота сообщили РБК, что вторым погибшим оказался офицер службы живучести крейсера, который спустился в отсеки корабля после возникновения задымления для обеспечения безопасной эвакуации рабочих. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля.
Накануне пресс-служба флота сообщала, что погиб военнослужащий-контрактник, а поиски пропавшего офицера продолжаются.
«Поисково-спасательные работы завершены. Очаг задымления ликвидирован, на корабле продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека», — заявили РБК на флоте в пятницу.