На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего военного

Вторым погибшим оказался офицер службу живучести судна, помогавший эвакуировать рабочих после начала пожара

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего при пожаре, который вспыхнул на корабле 12 декабря.

В пресс-службе Северного флота сообщили РБК, что вторым погибшим оказался офицер службы живучести крейсера, который спустился в отсеки корабля после возникновения задымления для обеспечения безопасной эвакуации рабочих. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля.

Накануне пресс-служба флота сообщала, что погиб военнослужащий-контрактник, а поиски пропавшего офицера продолжаются.

«Поисково-спасательные работы завершены. Очаг задымления ликвидирован, на корабле продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека», — заявили РБК на флоте в пятницу.