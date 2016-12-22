Генпрокуратура назвала некачественной полицейскую проверку фонда Сокурова

В Генеральной прокуратуре сообщили о «низком качестве» проверки полицией обращения о «возможных противоправных действиях» со стороны фонда Александра Сокурова. Это помешало прокуратуре вынести по этому делу обоснованное решение

Александр Сокуров (Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»)

Низкое качество

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга в порядке надзора неоднократно выявляла нарушения в материалах проверки по факту возможных противоправных действий со стороны фонда «Пример интонации», рассказал РБК официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

«Прокуратура неоднократно выявляла низкое качество проводимой проверки, ее неполноту, что препятствовало вынесению законного и обоснованного решения по материалу. В связи с этим постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись», — сообщил Куренной.

По его словам, 16 ноября этого года после того, как по материалу была проведена полная и всесторонняя проверка, в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в связи с отсутствием состава преступления.

«Это решение было признано прокуратурой района законным и обоснованным», — добавил представитель ведомства.

Куренной также сообщил, что проверку проводили в ОЭБ и ПК УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга на основании заявления гражданина, которое было зарегистрировано в марте этого года.

Правильные интонации

Заявление в полицию по поводу деятельности фонда Александра Сокурова «Пример интонаций» написал бывший помощник режиссера Михаил Георгиевский, сообщал РБК со ссылкой на источник, близкий к фонду. Он заявлял о хищении субсидий из бюджета, которые были выделены на поддержку молодых режиссеров.

По результатам обращения 6 декабря в фонд пришли с проверкой сотрудники полиции. Источник РБК в центральном аппарате МВД утверждал, что объектом доследственной проверки стал руководитель фонда Николай Янкин, которого проверяли на причастность к хищению субсидий и подделку финансовых документов о затратах на фильм «Опыты». Фильм снял режиссер Александр Золотухин, ученик Сокурова.

Александр Сокуров сообщал РБК, что проверку проводили по заявлению его бывшего помощника Георгиевского, который «занял большие деньги в фонде» и не вернул. По словам Сокурова, действия этого человека «связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга».