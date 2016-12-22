Стало известно имя автора жалобы на фонд Сокурова

Заявление в полицию на фонд Александра Сокурова написал его бывший помощник Михаил Георгиевский. Сам режиссер говорил, что «доносчиком» был бывший сотрудник фонда, который взял и не вернул «большие деньги»

Александр Сокуров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Заявление в полицию на фонд Александра Сокурова «Пример интонации» написал бывший помощник режиссера Михаил Георгиевский, рассказал РБК источник, близкий к фонду Сокурова, информацию подтвердил другой собеседник из фонда.

«Заявление в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области написал бывший технический директор фонда «Пример интонации» Михаил Георгиевский», — рассказал источник.

По его словам, заявление было написано еще в марте этого года и связано с хищением субсидий из бюджета, которые были выделены на поддержку молодых режиссеров.

Михаил Георгиевский отказался от комментариев РБК.

Георгиевского автором жалобы на фонд Сокурова также назвала «Фонтанка», не разглашая источников информации. По данным издания, ему 58 лет.

Сокуров создал «Пример интонации» в 2013 году для поддержки молодых кинематографистов.

Ранее в четверг, 6 декабря, появилась информация о том, что деятельность фонда проверяет полиция. Как сказал РБК начальник управления информации ГУ МВД по Петербургу Вячеслав Степченко, проверка ведется на предмет хищений бюджетных средств по заявлению от некого гражданина.

Источники РБК также говорили, что объектом проверки стал глава фонда Николай Янкин.

Сокуров говорил, что все начиналось как обычная плановая проверка, но затем бывший сотрудник фонда написал «в полицию (…) донос». Мотивом доносчика режиссер назвал личную неприязнь. Режиссер рассказал также, что этот человек занял большие деньги в фонде, но не вернул их.