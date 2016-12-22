Полиция отказалась заводить дело по фонду Сокурова

Организацию, по версии СМИ, проверяли на причастность к хищению субсидий и подлогу финансовых документов о понесенных затратах на фильм «Опыты» Александра Золотухина

Александр Сокуров (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Полиция Санкт-Петербурга завершила проверку деятельности фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова и не выявила каких-либо нарушений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — отметили в полиции.

Там добавили, что основанием для проверки стало заявление бывшего работника фонда. Он сообщил о хищении средств, «выделенных для производства видеопродукции».

Помощница Сокурова Маргарита Афонина в разговоре с РБК отметила, что пока официальные бумаги об отказе заводить уголовное дело они еще не получили.​

О том, что в фонд Сокурова пришли с проверкой, стало известно 6 декабря. Заявление о требовании проконтролировать деятельность некоммерческого фонда «Пример интонации», отмечали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было подано еще в начале марта. По словам источника РБК, близкого к фонду, его написал бывший помощник Сокурова Михаил Георгиевский.

Собеседник РБК в центральном аппарате уточнил, что объектом доследственной проверки стал руководитель фонда Николай Янкин. По версии RTVI, его проверяли на причастность к хищению субсидий и подлогу финансовых документов о затратах на фильм «Опыты» режиссера Александра Золотухина, ученика Сокурова.

Сам Сокуров подтвердил, что заявление в полицию подал его бывший сотрудник, который «занял большие деньги в фонде» и у него самого и не вернул. «Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — отметил режиссер.