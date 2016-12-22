Запашный ответил на угрозы Гуцериева подать в суд

Глава Большого московского цирка посоветовал бизнесмену засудить СМИ, писавшие о «строительстве зала для Cirque du Soleil». Подать иск о клевете Гуцериев собрался из-за слов Запашного, сказанных на совещании с участием Путина

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Директор Большого морского цирка Эдгард Запашный сказал, что главе совета директоров группы «Сафмар» Михаилу Гуцериеву следует подать коллективный иск «на многие издания, которые на протяжении восьми лет (…) анонсируют строительство для цирка Cirque du Soleil постоянной концертной площадки», передает «РИА Новости».

«Если он видит в моих словах клевету, то он просто обязан разобраться со всеми ведущими изданиями», — добавил он. По его словам, он «поднял архив», и убедился, что издания «анонсируют строительство для цирка Cirque du Soleil постоянной цирковой площадки, и это станет первым стационарным зданием на территории Европы».

Ранее Михаил Гуцериев заявил, что подаст иск о клевете против Запашного. Поводом стали слова главы Большого Московского цирка, который «нагло, бессовестно врет» на совещании с участием Владимира Путина. Речь идет о словах, которые ​Эдгард Запашный сказал 15 ноября на президентском совете по культуре и искусстве, когда пожаловался Владимиру Путину на то, что Гуцериев планирует открыть для Cirque du Soleil постоянную площадку в Сколково.

В «Сафмаре» заявили, что стационарный центр для иностранных циркачей группа строить не планирует. В компании подчеркнули, что в Сколково строится концертный зал «Амфион», который не станет базой для канадского цирка. Cirque du Soleil — лишь один из арендаторов, интерес к площадке проявляют и другие коллективы, говорили в компании.

В Cirque du Soleil отметили, что появление новой концертной площадки не повлияет на положение цирка на российском рынке, так как он выступает в России больше десяти лет. В компании также отметили, что зал в Сколково не станет стационарной площадкой.