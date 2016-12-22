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Гуцериев пригрозил Запашному судом за слова о проекте с Cirque du Soleil
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Гуцериев пригрозил Запашному судом за слова о проекте с Cirque du Soleil
Бизнес, 17 дек, 23:11
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Гуцериев пригрозил Запашному судом за слова о проекте с Cirque du Soleil

Глава совета директоров группы «Самфар» Михаил Гуцериев намерен подать иск о клевете против директора Большого Московского цирка Эдгара Запашного за слова о совместном с канадским Cirque du Soleil проекте. Об этом бизнесмен рассказал радиостанции «Коммерсантъ FM».

По его словам, когда он увидел, что Запашный «нагло, бессовестно врет» на совещании с участием президента России Владимира Путина, а также деятелей культуры и искусства, то решил «вести с ним борьбу».

«Борьбу, то есть общественности рассказать правду, как это все работает. А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться», — сказал Гуцериев. Он уточнил, что речь идет об иске за клевету.

Гуцериев заявил, что отношения между группой «Самфар» и канадским цирком касаются исключительно аренды киноконцертного зала «Амфион», строящегося в «Сколково». «Запашный просто боится конкуренции, просто знает, что du Soleil имеет спрос, просто не хочет, чтобы кто-то приезжал в Россию», — добавил бизнесмен.

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil
Общество

15 декабря на заседании Совета при президенте по культуру и искусству Запашный пожаловался Путина, что в «Сколково» в 2019-ом появится «стационарная площадка канадского цирка» и назвал такое положение вещей неприемлемым. По его словам, Гуцериев инвестирует в этот проект, а Cirque du Soleil переманивает кадры из России и может открыть в стране свою школу.

Позже в группе «Самфар» заявили, что не инвестировали и не планируют инвестировать в развитие канадского цирка, а также не планируют строить для него ни школу, ни стационарный центр. «Все эти заявления — бред, то есть больная фантазия дрессировщика Запашного!», — говорится в пресс-релизе «Самфар». Концертный зал «Амфион» строится не для канадского цирка, а Cirque du Soleil будет лишь одним из многих арендаторов проекта, подчеркнули в компании.

В Cirque du Soleil в ответ на запрос РБК рассказали, что российская компания Cirque du Soleil Rus занимается организацией гастролей цирка по России уже 10 лет и не понимают, почему их решение выступать в новом концертном зале вызывает столько эмоций. В канадском цирке подчеркнули, что проект «Сколково» предусматривает создание не стационарного театра для Cirque du Soleil, а «современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий». При этом цирк, как один из ключевых арендаторов предоставил для строительства подробное техническое задание.

Теги: Михаил Гуцериев , Cirque du Soleil
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