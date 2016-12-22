Минкультуры на фоне жалоб Запашного выступило за развитие цирков

Министерство культуры заявило, что «с пониманием относится» к опасениям директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного в связи иностранными цирковыми коллективами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Ведомство отметило, считает приоритетом поддерживать и развивать «материально-техническую базу Росгосцирка и иных российских организаций циркового искусства». «Цели и направления частных инвестиций являются исключительно прерогативой инвестора», — добавило Минкультуры.

Так ведомство прокомментировало ситуацию между Эдгардом Запашным, канадским цирком Cirque du Soleil и компанией Михаила Гуцериева «Сафмар». 15 декабря директор Большого московского цирка пожаловался президенту Владимиру Путину на открытие стационарной площадки Cirque du Soleil в Сколково, заявив, что это негативно скажется на российском цирке и спорте.

Запашный также добавил, что инвестиции Михаила Гуцериева, который ранее анонсировал открытие площадки, могли бы принести больше пользы для российского искусства.

Cirque du Soleil в ответ на это заявил, что площадка строится под многофункциональный зал для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не под стационарный театр цирка. В «Сафмаре» заявления Запашного назвали «бредом и больной фантазией», отметив, что компания не инвестирует в развитие канадского цирка, а отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных.