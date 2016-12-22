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Группа Гуцериева обвинила Запашного во лжи о проекте с Cirque du Soleil
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Группа Гуцериева обвинила Запашного во лжи о проекте с Cirque du Soleil
Общество, 10:52
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Группа Гуцериева обвинила Запашного во лжи о проекте с Cirque du Soleil
«Сафмар» обвинила Эдгарда Запашного в распространении клеветы на совещании с участием Владимира Путина. Все сказанное Запашным в компании Михаила Гуцериева назвали грубой ложью
Cirque du Soleil (Фото: David Gray / Reuters)

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный ввел в заблуждение президента Владимира Путина и общественность, говорится в пресс-релизе группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, поступившем в РБК. Заявления Запашного, сделанные на совещании у Путина, охарактеризованы в пресс-релизе как «бред и больная фантазия».

«Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни тем более цирковую школу Cirque du Soleil. Все эти заявления — бред, то есть больная фантазия дрессировщика Запашного! Поэтому мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью», — говорится в документе.

«Мы уверены, что дрессировщик животных, назначенный на такую высокую административную должность, не имеет права вводить в заблуждение президента страны и широкую общественность», — считают в группе «Сафмар».

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil
Общество

15 декабря ​на заседании Совета при президенте по культуре и искусству генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в присутствии Владимира Путина заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в «Сколково» «неприемлемо и неправильно». «Господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в «Сколково» будет открыта стационарная площадка канадского цирка. Я считаю, что это неприемлемо, неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят, но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе. <...> Мое убеждение, что инвестиции, которые сейчас господин Гуцериев собирается вкладывать и уже вложил, были бы более полезными для нашего, российского, искусства. И я говорю даже не только про цирк», — сказал тогда Запашный.

Путин согласился с его оценкой. «Посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе — это совсем другая история. Моя позиция очень близка к Вашей, с этим отдельно разберемся», — сказал президент и поручил министру культуры Владимиру Мединскому разобраться в ситуации.

Cirque du Soleil ответил на жалобу Запашного Путину на проект Гуцериева
Общество

В пресс-релизе группы «Сафмар» отмечено, что строящийся в «Сколково» концертный зал «Амфион» является лишь небольшой частью девелоперского проекта в «Сколково», зал не будет площадкой для выступления исключительно канадского цирка и не станет его базой. «На новой концертной площадке планируется проведение более 270 массово-зрелищных мероприятий в год с участием российских и зарубежных творческих коллективов. Следуя общей практике, мы работаем со всеми коллективами на единых коммерческих условиях аренды. Среди них — Cirque du Soleil, с которым заключен договор аренды на шесть гастрольных недель в 2020 году. Сейчас на стадии подписания находятся соглашения об аренде зала с другими зарубежными коллективами, переговоры ведет всемирно известная компания-промоутер AEG. Широкий интерес к работе в «Амфионе» проявляет российское музыкальное сообщество», — отметили в компании.

Кроме того, в пресс-релизе приведены данные по благотворительной деятельности группы «Сафмар». «Только в текущем году объем средств благотворительного фонда «Сафмар» и других благотворительных фондов группы достиг 2 млрд руб., а за последние пять лет — 10 млрд руб. Все эти средства были направлены на помощь отечественной культуре, здравоохранению, образованию», — говорится в документе.

Ранее РБК получил также ответ Cirque du Soleil, в котором также говорилось, что приведенные Запашным факты не соответствуют действительности. Строящаяся в «Сколково» площадка не является постоянной базой цирка в Москве, цирк выступает на многих площадках, удобных с технической и коммерческой точек зрения, и не занимается кастингом артистов и спортсменов в России, заявили в Cirque du Soleil.​

В 2019 году в Московской области планируется открытие концертного зала «Амфион» на 8500 мест. Его строительство ведется под управлением компаний АО «Корпорация А.Н.Д.» и ООО «Амфион», которые входят в группу компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева. В нем также участвуют Anchutz Entertainment Group (AEG) и Cirque du Soleil. На сайте проекта отмечается, что зал предназначен для проведения спортивных соревнований, корпоративных мероприятий и выступлений Cirque du Soleil.​

Авторы: Тимофей Дзядко, Владислав Гордеев.
Теги: братья Запашные , Cirque Du Soleil , Владимир Путин
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Cirque du Soleil ответил на жалобу Запашного Путину на проект Гуцериева Общество
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