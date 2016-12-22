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Недовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку Путина
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Недовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку Путина
Общество, 18:47
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Недовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку Путина

Президент России Владимир Путин не считает целесообразной идею создавать в стране постоянную базу канадского ​Cirque du Soleil и видит в ней борьбу за рынок. Об этом он сообщил на заседании Совета по культуре и искусству, передает «Интерфакс».

Во время заседания директор Большого московского цирка Эдгар Запашный рассказал, что Cirque du Soleil планирует открыть стационарную площадку в Сколково в 2019 году. Он заявил, что это неприемлемо и неправильно, так как это негативно скажется на российском цирке и спорте.

«Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят», — отметил Запашный.

​Президент поддержал позицию директора Большого московского цирка и пообещал разобраться с этим вопросом. Он также обратил внимание министра культуры Владимира Мединского на эту проблему.

«Это, по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю. Посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе — то совсем другая история», — заявил Путин.

Cirque Du Soleil («Цирк солнца») основали в 1984 году, а его международная штаб-квартира находится в Монреале. В 2019 году в Москве планируется открытие концертного зала «Амфион» на 8500 мест. Его строительство ведется под управлением компаний АО «Корпорация А.Н.Д.» и ООО «Амфион», которые входят в группу компаний «Сафмар». В нем также участвуют Anchutz Entermaint Group (AEG) и Cirque du Soleil. На сайте проекта отмечается, что зал предназначен для проведения спортивных соревнований, корпоративных мероприятий и выступлений Cirque du Soleil.

Теги: Владимир Путин , эдгард запашный , Cirque du Soleil
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